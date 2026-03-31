На Буковині арештували авто швидкої, яке перевозило ухилянтів

Чернівецький апеляційний суд залишив без змін арешт автомобіля швидкої допомоги та речових доказів. Відомо, що йдеться про справу про незаконне переправлення осіб через державний кордон

Як відомо, у салоні швидкої допомоги правоохоронці виявили п'ятьох громадян України. За версією обвинувачення, вони заплатили 60 000 доларів, щоб незаконно перетнути державний кордон України поза межами пункту пропуску. Ухвалою слідчого судді районного суду було накладено арешт на транспортний засіб: це був спеціалізований автомобіль швидкої допомоги.

В апеляційній скарзі захисник просив скасувати ухвалу про арешт транспорту. Проте суд вирішив, що арешт майна накладено обґрунтовано. Таким чином, авто швидкої допомоги лишиться під арештом.

Нагадаємо, киянка опинилася у розшуку ТЦК через помилку реєстру. Жінка не має медичної чи фармацевтичної освіти та добровільно не зверталася до Територіального центру комплектування.Під час подачі звітності для Міністерства оборони Ірина помітила свої дані в системі.