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Суд признал виновным жителя Харьковской области в изнасиловании ребенка, а также хранении, изготовлении и сбыте детской порнографии

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Летом 2022 года мужчина приехал в Полтаву и на берегу реки изнасиловал 13-летнего мальчика. Свои действия он фиксировал на камеру мобильного телефона, а фотографии в дальнейшем распространил среди своих знакомых.

Вину в совершении преступления мужчина не признал.

Злоумышленнику назначили 11 лет тюрьмы. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Напомним, в Днепропетровской области осудили женщину, которая снимала и продавала порнографию с 8-летним сыном.