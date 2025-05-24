В Полтаве осудили харьковчанина, который изнасиловал 13-летнего мальчика и снимал процесс на видео
Суд признал виновным жителя Харьковской области в изнасиловании ребенка, а также хранении, изготовлении и сбыте детской порнографии
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
Летом 2022 года мужчина приехал в Полтаву и на берегу реки изнасиловал 13-летнего мальчика. Свои действия он фиксировал на камеру мобильного телефона, а фотографии в дальнейшем распространил среди своих знакомых.
Вину в совершении преступления мужчина не признал.
Злоумышленнику назначили 11 лет тюрьмы. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.
Напомним, в Днепропетровской области осудили женщину, которая снимала и продавала порнографию с 8-летним сыном.
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