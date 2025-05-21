На Буковине легковушка вылетела с дороги в кювет: есть пострадавшая

фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В ходе обгона 34-летний водитель Hyundai i30 не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет.

В результате ДТП травмы получила 41-летняя пассажирка легковушки. Ее госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Автомобиль изъяли. Расследование продолжается.

Напомним, днем 18 мая на Львовщине столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, двое получили травмы.