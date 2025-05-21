На Буковине легковушка вылетела с дороги в кювет: есть пострадавшая
ДТП произошло 20 мая в селе Ломачинцы Днестровского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
В ходе обгона 34-летний водитель Hyundai i30 не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет.
В результате ДТП травмы получила 41-летняя пассажирка легковушки. Ее госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Автомобиль изъяли. Расследование продолжается.
Напомним, днем 18 мая на Львовщине столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, двое получили травмы.
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