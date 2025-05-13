На Черниговщине в результате пожара погиб человек
Трагедия произошла в городе Ичня Прилукского района. Тело погибшего местного жителя обнаружили пожарные
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черниговской области, передает RegioNews.
Оказалось, что загорелся двухквартирный жилой дом. Спасатели потушили возгорание.
"Во время ликвидации пожара огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины, 1960 года рождения", – говорится в сообщении.
В настоящее время компетентные органы устанавливают причины возникновения пожара.
Напомним, 11 мая в городе Васильков Киевской области произошел смертельный пожар. Огонь унес жизнь местного жителя.
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