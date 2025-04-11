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11 квітня 2025, 20:45

На Буковині хлопця, який побив жінку до смерті, відправили за ґрати

11 квітня 2025, 20:45
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Фото: Глибока News
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На Буковині обрали запобіжний захід 18-річному хлопцю, який жорстоко побив 27-річну жінку. Потерпіла померла в лікарні

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Слідчі повідомили про підозру в умисному завдання тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті жінки, жителю Буковини. Жінка з травмами була госпіталізована до лікарні, проте, на жаль, в ніч з 5 на 6 квітня вона померла.

Причиною смерті стала закрита внутрішньо-черепна травма, яку вона отримала через побиття.

Згодом у поліції повідомили, що підозрюваному обрали запобіжний захід. Його арештували без права на заставу. Йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що коли 27-річна жінка потрапила до лікарів з травмами, їй діагностували крововилив у мозок, перелом черепа, розрив селезінки, а також гематоми нирки. Також були множинні садна та забої обличчя, тулуба, рук та ніг. Підозрюваний - 18-річний хлопець, з яким вона зустрічалась.

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