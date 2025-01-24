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24 января 2025, 16:03

На Буковине зафиксировали вспышку кори – более 100 больных

24 января 2025, 16:03
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фото: medikom.ua
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В Черновицкой области с начала 2025 года зафиксировали уже 104 случая кори. Это больше, чем за весь 2024 год

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По словам гендиректора Черновицкого областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Гопко, за весь прошлый год в регионе зарегистрировали 97 случаев кори. Это были единичные случаи до ноября, когда мы впервые зафиксировали вспышку.

"Мы говорили об усложнении эпидемической ситуации. Сейчас, уже в этом году по состоянию на 24 января, есть 104 случая кори. В январе каждый день мы фиксируем от двух до девяти сообщений о случаях кори от наших врачей", - отметила главная эпидемиологиня области.

Медики говорят, что опасность кори заключается не только в течении самой болезни, но и в осложнениях, которые она вызывает. В частности, вспышка кори может привести к увеличению количества пневмоний у детей.

Сейчас самым эффективным и дешевым способом борьбы со вспышкой кори является своевременная вакцинация детей.

В начале года в Украине зафиксировали случаи нового вируса, стремительно распространяющегося в КНР. Речь идет о метапневмовирусе человека (HMPV), который может быть опаснее Covid-19.

На днях в Винницкой области зафиксировали новую вспышку африканской чумы свиней. Жителям региона и хозяйствам рекомендуется соблюдать ветеринарно-санитарные нормы и ограничительные меры, чтобы предотвратить распространение заболевания.

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