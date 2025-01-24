13:56  24 січня
В Україні поповнили список заборонених російських сайтів з піратськими фільмами
05:39  24 січня
В Одесі рекетири "вибивали" неіснуючий борг з військовослужбовця ЗСУ
00:29  24 січня
Українець "придбав" трьох дітей за 6000 євро для виїзду за кордон
UA | RU
UA | RU
24 січня 2025, 16:03

На Буковині зафіксували спалах кору – понад 100 хворих

24 січня 2025, 16:03
Читайте также на русском языке
фото: medikom.ua
Читайте также
на русском языке

У Чернівецькій області від початку 2025 року зафіксували вже 104 випадки кору. Це більше, ніж за увесь 2024 рік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За словами гендиректорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гопко, за увесь минулий рік у регіоні зареєстрували 97 випадків кору. Це були поодинокі випадки аж до листопада, коли ми вперше зафіксували спалах.

"Ми говорили про ускладнення епідемічної ситуації. Наразі, вже цього року станом на 24 січня, маємо 104 випадки кору. У січні щодня ми фіксуємо від двох до дев'яти повідомлень про випадки кору від наших лікарів", - зазначила головна епідеміологиня області.

Медики кажуть, що небезпека кору полягає не лише у перебігу самої хвороби, а й в ускладненнях, які вона спричиняє. Зокрема, спалах кору може призвести до збільшення кількості пневмоній у дітей.

Наразі найефективнішим і найдешевшим способом боротьби зі спалахом кору є своєчасна вакцинація дітей.

На почату року в Україні зафіксували випадки нового вірусу, який стрімко шириться у КНР. Йдеться про метапневмовірус людини (HMPV), який може бути небезпечнішим за Covid-19.

Днями на Вінниччині зафіксували новий спалах африканської чуми свиней. Жителям регіону та господарствам рекомендується дотримуватися ветеринарно-санітарних норм та обмежувальних заходів, щоб запобігти поширенню захворювання.

кір Буковина здоров`я
На Буковині з річки Прут дістали тіло чоловіка
20 січня 2025, 18:15
На Буковині взяли під варту водія мікроавтобуса, який на смерть збив 17-річну дівчину та чоловіка
20 січня 2025, 14:49
На Буковині правоохоронець брав по 20 тисяч євро за переправлення чоловіків до Румунії
18 січня 2025, 14:27
Всі новини »
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
Окупанти атакували дроном передмістя Херсона: постраждали цивільні
24 січня 2025, 17:35
Кулемети, патрони та вибухівки: на Прикарпатті викрили схему з незаконним обігом зброї
24 січня 2025, 17:13
Провал оборони на Харківщині: затриманий генерал Галушкін готовий воювати на передовій рядовим солдатом
24 січня 2025, 17:05
Суд заборонив АРМА продавати арештовані активи Медведчука
24 січня 2025, 17:04
В Донецькій області оголосили примусову евакуацію з 25 населених пунктів
24 січня 2025, 17:02
На активіста та волонтера Стерненка відкрили кримінальну справу, – нардеп Дубінський
24 січня 2025, 16:50
На Тернопільщині навчатимуть операторів дронів
24 січня 2025, 16:44
У Дніпрі аферист продавав для фронту неіснуючі авто
24 січня 2025, 16:29
В Одесі затримали лікаря, який за 700 доларів виготовляв "липові" довідки для чоловіків
24 січня 2025, 16:21
Масштабна відбудова Бородянки: кому дісталися 1,5 млрд гривень
24 січня 2025, 16:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Сергій Корсунський
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »