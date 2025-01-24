На Буковині зафіксували спалах кору – понад 100 хворих

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У Чернівецькій області від початку 2025 року зафіксували вже 104 випадки кору. Це більше, ніж за увесь 2024 рік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За словами гендиректорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гопко, за увесь минулий рік у регіоні зареєстрували 97 випадків кору. Це були поодинокі випадки аж до листопада, коли ми вперше зафіксували спалах.

"Ми говорили про ускладнення епідемічної ситуації. Наразі, вже цього року станом на 24 січня, маємо 104 випадки кору. У січні щодня ми фіксуємо від двох до дев'яти повідомлень про випадки кору від наших лікарів", - зазначила головна епідеміологиня області.

Медики кажуть, що небезпека кору полягає не лише у перебігу самої хвороби, а й в ускладненнях, які вона спричиняє. Зокрема, спалах кору може призвести до збільшення кількості пневмоній у дітей.

Наразі найефективнішим і найдешевшим способом боротьби зі спалахом кору є своєчасна вакцинація дітей.

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