Пытались бежать в Румынию: на Буковине с помощью фотоловушки задержали двух мужчин
На днях пограничники на Буковине задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь украинско-румынскую границу
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Движение мужчин, направлявшихся в сторону границы с Румынией под покровом ночи, зафиксировала фотоловушка.
На место направилась группа реагирования. С помощью дрона пограничники обнаружили мужчин и отследили направление их движения.
Задержанными оказались жители Черновицкой области 29 и 34 лет.
Относительно нарушителей составили админпротоколы.
Напомним, ранее на Буковине был задержан организатор переправки мужчин за границу с арсеналом оружия.
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