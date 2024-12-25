фото: ГПСУ

На днях пограничники на Буковине задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь украинско-румынскую границу

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Движение мужчин, направлявшихся в сторону границы с Румынией под покровом ночи, зафиксировала фотоловушка.

На место направилась группа реагирования. С помощью дрона пограничники обнаружили мужчин и отследили направление их движения.

Задержанными оказались жители Черновицкой области 29 и 34 лет.

Относительно нарушителей составили админпротоколы.

Напомним, ранее на Буковине был задержан организатор переправки мужчин за границу с арсеналом оружия.