На Буковине будут судить мужчину, который зарезал своего младшего брата

иллюстративное фото: из открытых источников

Жителя села Боровцы Черновицкого района будут судить за умышленное убийство своего брата

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной прокуратуры.

По данным следствия, в августе 2024 года между двумя братьями возник спор. Во время конфликта старший из них нанес девять ножевых ранений младшему.

"От полученных телесных повреждений 30-летний мужчина скончался, а обвиняемый скрылся с места совершения преступления. Его оперативно задержали правоохранители", – говорится в сообщении.

Прокуроры уже передали в суд обвинительный акт в отношении 32-летнего фигуранта.