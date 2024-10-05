В Смеле между блогершей и военным ТЦК возник конфликт: полиция начала уголовное производство

скриншот с видео

В городе Смела Черкасской области в кафе возник конфликт между местной блоггершей и сотрудником ТЦК. По факту хулиганства полиция приступила к уголовному производству.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Черкасской области.

Женщина на своей странице в Facebook запустила прямую трансляцию и подошла к мужчине в военной форме, сидевшем у кафе. Женщина задала военному вопрос, почему руководитель ТЦК находится в кафе в рабочее время. Военный в свою очередь выбил у блогерши из рук телефон, а дальше между ними возникла толкотня. Она обратилась в полицию.

Полицейские отреагировали на событие и сообщили, что приступили к проверке. Оба участника конфликта опрошены и у них отобрали необходимые письменные материалы.

В полиции добавили, что женщина обратилась в больницу, где находится под наблюдением медиков.

Сообщается, что по факту происшествия было возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 296 УК Украины (хулиганство). Максимальное наказание, которое может угрожать по санкции статьи — ограничение свободы сроком до пяти лет.

На событие отреагировали и в Черкасском областном ТЦК. Там заявили, что военный, к которому подошла женщина, не был при исполнении служебных обязанностей.

"Гражданка спекулировала тем, что якобы начальник Черкасского районного территориального центра комплектования не на рабочем месте. На самом деле на видео был офицер вышеупомянутого подразделения. Военнослужащий не находился при исполнении служебных обязанностей, поскольку находится на лечении с 30 сентября текущего года", - говорится в сообщении. в сообщении.

Напомним, в сентябре в городе Смела в Черкасской области избили комиссованного после ранения военнослужащего Анатолия Гончаренко. Видео избиения распространилось в соцсетях. Его избил местный авторитет Вадим Долотенко.

Офис генпрокурора сообщил о начале расследования по избиению ветерана в Смеле Черкасской области, видео которого разлетелось в соцсетях. Мужчина, избивший ветерана, был объявлен о подозрении.

Также сообщалось, что 28-летний злоумышленник уже задержан полицией. Он скрывался от правоохранителей в одной из гостиниц в Черкасской области.