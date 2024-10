Залужный высказал свою позицию по мобилизации мужчин в возрасте 18-25 лет

фото: Facebook / Embassy of Ukraine to the UK

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не одобряет идею снижения мобилизационного возраста и призыва на службу в армию мужчин в возрасте 18-25 лет

Об этом Залужный высказался во время встречи с украинскими студентами в Лондоне, передает RegioNews со ссылкой на "Буквы". Бывший главком отметил, что всегда был против снижения мобилизационного возраста ниже 25 лет. Он убежден, что категорию мужчин в возрасте 18-25 лет необходимо "максимально беречь". "Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был в должности главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот — ей сейчас 18 лет. Это совсем другие люди, которые спасут эту страну", - отметил Залужный. При этом он добавил, что привлекать молодежь к войне следует только при крайней необходимости - если "будет угроза существованию государства как такового". Напомним, ранее сообщалось, что в Украине действует директива, позволяющая мобилизовывать мужчин 50-60 лет исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.

