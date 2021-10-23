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23 октября 2021, 18:58 214

В Черновицкой области усиливают карантин

23 октября 2021, 18:58 214
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Фото из открытых источников
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В Черновицкой области уже с 24 октября усилят карантинные ограничения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации.

"Комиссия ТЭБ и ЧС предлагает разрешить посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждения только при наличии сертификата о вакцинации, или документа, что свидетельствует о выздоровлении от COVID-19. Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, который действителен 72 часа. Такое решение приняли сегодня, 23 октября", - говорится в сообщении.

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук отметил, что сейчас область находится в шаге от "красной зоны". И с каждым днем на Буковине показатель заболеваемости коронавирусом растет.

Такие ограничения касаются и общественного транспорта, нерегулярных и регулярных перевозок в области.

"Помимо лиц, которые имеют один из перечисленных выше документов, посещать учреждения спортивного профиля могут лишь спортсмены национальных сборных команд Украины и их тренеры при условии соблюдения санитарных норм. Запрещено проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров и тому подобное. Нельзя находиться в общественных местах без средств защиты", - добавили в областной администрации.

Соответствующие рекомендации вступают в действие завтра, 24 октября. Их соблюдение будут проверять специальные группы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области будут обозначать заведения, где работают привитые сотрудники.

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