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01 июля 2021, 12:59 2

В Черновцах из-за аварии жители 30 улиц остались без воды

01 июля 2021, 12:59 2
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Фото из открытых источников
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В Черновцах из-за масштабной аварии на участке центрального водопровода "Днестр-Черновцы" ближайшие двое суток жителям более 30 улиц областного центра будут подавать воду только по несколько часов в день

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу КП "Черновцыводоканал".

Отмечается, что будет ограничено водоснабжение в г. Черновцы: с 10:00 час. до 19: 00 час. 01.07.2021 г., с 22:00 час. 01.07.2021 г. до 07: 00 час. 02.07.2021 г., с 10:00 час. до 19:00 час. 02.07.2021 г., с 22:00 час. 02.07.2021 г. до 07: 00 час. 03.07.2021 г.

В перечне ограничения водоснабжения - более 30 улиц Черновцов в центре и спальных районах города.

В водоканале просят людей сделать необходимый запас воды.

Напомним, в конце мая в Житомире из-за аварии без воды остались почти 150 домов.

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