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06 июля 2021, 12:59 10

В Чернигове пассажир выпал из маршрутки и сильно травмировался

06 июля 2021, 12:59 10
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Фото из открытых источников
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В Чернигове во время движения из маршрутки выпал пассажир

Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, пишет RegioNews.

Инцидент произошел по улице Ивана Мазепы возле дома 78А вчера около восьми вечера.

"Во время движения маршрутного автобуса марки "РУТА 22 СПГ" пассажир выпал из аварийного выхода автобуса на проезжую часть дороги", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пассажир получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в Черниговскую областную больницу.

Напомним, на днях в столице маршрутка врезалась в столб, в результате чего пострадали пассажиры.

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