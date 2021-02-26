12:07  26 лютого
На Закарпатті розгорнули ще 200 ліжок, в області рекорд смертності від CОVID-19
11:51  26 лютого
Президент підписав указ про заходи щодо деокупації та реінтеграції Криму
08:31  26 лютого
На Донбасі зафіксували 10 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2021, 11:12 148

На Буковині посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації з COVID-19

26 лютого 2021, 11:12 148
Читайте также на русском языке
В області з 27 лютого закриють школи, заклади громадського харчування та розважальні центри
В області з 27 лютого закриють школи, заклади громадського харчування та розважальні центри
Фото: Associated Press
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 26 лютого, під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС прийняли рішення посилити карантинні обмеження через рекордну кількість нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу обласної державної адміністрації.

Сьогодні в області зафіксували рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус - 638. Мусимо посилити карантинні обмеження, аби призупинити стрімке поширення COVID-19", - зауважив перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Ковалюк Богдан.

З 27 лютого до 9 березня включно в області забороняється робота:

  • закладів громадського харчування, ресторанів, барів, крім адресної доставки
  • навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти
  • розважальних центрів, зон відпочинку у ТЦ.

Також не дозволяється проводити масові заходи.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що якщо буде рости число госпіталізованих в Чернівецькій області, то це стане підставою для оголошення в області червоного рівня небезпеки.

коронавірус карантин школа Чернівецька ОДА ресторан Обмеження

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Буряк знову в "теплій ванні": як мер Запоріжжя обіграв ОПЗЖ
Камінь у тихе болото: як у Луцьку "За майбутнє" отримала владу, а потім мало не вляпалася у міжнародний скандал
Всі публікації »
Володимир Горбач
Кирило Сазонов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram