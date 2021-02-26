На Буковині посилюють карантинні обмеження через погіршення ситуації з COVID-19

В області з 27 лютого закриють школи, заклади громадського харчування та розважальні центри

В області з 27 лютого закриють школи, заклади громадського харчування та розважальні центри

Фото: Associated Press

Сьогодні, 26 лютого, під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС прийняли рішення посилити карантинні обмеження через рекордну кількість нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу обласної державної адміністрації.

Сьогодні в області зафіксували рекордну кількість нових випадків захворювання на коронавірус - 638. Мусимо посилити карантинні обмеження, аби призупинити стрімке поширення COVID-19", - зауважив перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Ковалюк Богдан.

З 27 лютого до 9 березня включно в області забороняється робота:

закладів громадського харчування, ресторанів, барів, крім адресної доставки

навчальних закладів, окрім установ дошкільної та спеціальної освіти

розважальних центрів, зон відпочинку у ТЦ.

Також не дозволяється проводити масові заходи.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що якщо буде рости число госпіталізованих в Чернівецькій області, то це стане підставою для оголошення в області червоного рівня небезпеки.