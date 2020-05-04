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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
04 мая 2020, 13:08 15

В Черновцах непогода повалила деревья и повредила здания и машины

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04 мая 2020, 13:08 15
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В Карпатах метель и мороз, на западе Украины – сильный ветер и дожди
Фото: скрин видео
В Карпатах метель и мороз, на западе Украины – сильный ветер и дожди

На западе Украины резко изменилась погода. Засушливое тепло изменили похолодание, ливни и сильный ветер,которые нанесли ущерб коммунальному хозяйству.

Об этом пишет RegioNews.

В Черновцах ветер и сильный ливень повалили деревья на заборы домов и припаркованные рядом авто. Обошлось без жертв. Коммунальщики до сих пор ликвидируют завалы. Через неисправную канализацию дороги города превратились в реки. Залило трансформаторную подстанцию в одном из спальных районов города, из-за чего без света остались жилые дома. Здесь продолжаются ремонтные работы.

Тем временем в Карпатах два градуса мороза, снег и ветер, передают спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста. В горах ограниченная видимость до 40 метров. Фотографии майской зимы они выложили на странице в Facebook.

по Состоянию на 08:30 04.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер западный 17 м/сек. Температура воздуха -2°С. Падает мелкий снег. Метель.

Опубликовано Черногорский горный поисково-спасательный пост Неділя, 3 мая 2020 г.


погода Карпаты снег убытки ветер
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