В Черновцах непогода повалила деревья и повредила здания и машины
На западе Украины резко изменилась погода. Засушливое тепло изменили похолодание, ливни и сильный ветер,которые нанесли ущерб коммунальному хозяйству.
Об этом пишет RegioNews.
В Черновцах ветер и сильный ливень повалили деревья на заборы домов и припаркованные рядом авто. Обошлось без жертв. Коммунальщики до сих пор ликвидируют завалы. Через неисправную канализацию дороги города превратились в реки. Залило трансформаторную подстанцию в одном из спальных районов города, из-за чего без света остались жилые дома. Здесь продолжаются ремонтные работы.
Тем временем в Карпатах два градуса мороза, снег и ветер, передают спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста. В горах ограниченная видимость до 40 метров. Фотографии майской зимы они выложили на странице в Facebook.
по Состоянию на 08:30 04.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер западный 17 м/сек. Температура воздуха -2°С. Падает мелкий снег. Метель.Опубликовано Черногорский горный поисково-спасательный пост Неділя, 3 мая 2020 г.
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