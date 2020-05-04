У Чернівцях негода повалила дерева і пошкодила будівлі та автівки

У Карпатах хуртовина і мороз, на заході України – сильний вітер і дощі

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У Карпатах хуртовина і мороз, на заході України – сильний вітер і дощі

На заході України різко змінилася погода. Посушливе тепло змінили похолодання, зливи і сильний вітер,які нанесли збитків комунальному господарству.

Про це пише RegioNews.

У Чернівцях вітер і сильна злива повалили дерева на паркани будинків і припарковані поруч авто. Обійшлося без жертв. Комунальники досі ліквідовують завали. Через несправну каналізацію дороги міста перетворилися на ріки. Залило трансформаторну підстанцію в одному зі спальних районів міста, через що без світла залишилися житлові будинки. Тут тривають ремонтні роботи.

Тим часом в Карпатах два градуси морозу, сніг і вітер, передають рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту. В горах обмежена видимість до 40 метрів. Світлини травневої зими вони виклали на сторінці у Facebook.