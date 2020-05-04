У Чернівцях негода повалила дерева і пошкодила будівлі та автівки
На заході України різко змінилася погода. Посушливе тепло змінили похолодання, зливи і сильний вітер,які нанесли збитків комунальному господарству.
Про це пише RegioNews.
У Чернівцях вітер і сильна злива повалили дерева на паркани будинків і припарковані поруч авто. Обійшлося без жертв. Комунальники досі ліквідовують завали. Через несправну каналізацію дороги міста перетворилися на ріки. Залило трансформаторну підстанцію в одному зі спальних районів міста, через що без світла залишилися житлові будинки. Тут тривають ремонтні роботи.
Тим часом в Карпатах два градуси морозу, сніг і вітер, передають рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту. В горах обмежена видимість до 40 метрів. Світлини травневої зими вони виклали на сторінці у Facebook.
Станом на 08:30 04.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер західний 17 м/с. Температура повітря -2°С. Падає дрібний сніг. Хуртовина.Опубліковано Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Неділя, 3 травня 2020 р.
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