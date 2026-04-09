21:09  09 апреля
Россияне уничтожили дворец XIX века в Сумской области
20:33  09 апреля
Ивано-Франковскую область заметает снегом
15:35  09 апреля
В двух селах Черниговщины обнаружили бешенство
UA | RU
UA | RU
Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
09 апреля 2026, 22:58

Наша "антироссия" все больше становится похожа на россию

Читайте також українською мовою
Александр Роднянский-младший, сын известного украинского продюсера Александра Роднянского, украинский экономист, с 2020 по 2024 год работавший советником президента Украины Владимира Зеленского, написал интересную статью в The Wall Street Journal
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Европа закрывает глаза на тревожные сигналы из Украины, – пишет он, – Если так будет продолжаться и дальше, в будущем проблемой для Европы станет не только Россия, но и Украина.

Европейцы стараются не замечать деградацию демократических институтов в Украине, нарушения прав и свобод, чтобы мы и дальше продолжали воевать за Европу, чтобы выиграть для них время.

Украину рассматривают не как дружественное государство, которое нужно спасти, а как сдерживающий агрессию буфер.

Если такая стратегия сохранится, на границах Европы может оказаться вооруженная до зубов, глубоко травмированная войной, политически нестабильная страна, которая будет антироссийской, но не либеральной, не будет отличаться эффективным управлением и не сможет быть интегрирована в Европу.

И знаете, Роднянский прав. Наша "антироссия" все больше становится похожа на россию.

Только за последние 3–4 месяца произошел огромный откат назад в соблюдении прав человека и сохранении свободы слова, даже "оппозиционные СМИ" все больше напоминают "единый телемарафон", многие известные, публичные люди стали непубличными или потому, что их запугали, или потому, что просто никто больше не публикует интервью с ними.

Я могу назвать три десятка журналистов, два десятка оппозиционных СМИ, блоггеров, которые вот уже несколько месяцев не берут у меня интервью, даже по техническим темам, не публикуют мои блоги, не заказывают у меня статьи, хотя раньше делали это постоянно.

В приватных разговорах журналисты признают, что есть такая команда сверху, темники, блоки. Есть список постоянно пополняемых людей, которых нежелательно упоминать в СМИ, даже оппозиционных.

В оппозиционных СМИ работают те же военнообязанные, или военнообязанными являются их родственники, и стремление выжить во время такой страшной войны приводит к ликвидации свободы слова.

Все помнят, как "журналиста" Сергея Иванова разбронировали на мемориальном кладбище и он отправился на фронт?.. Многие радовались восстановлению справедливости, но в эту игру можно играть вдвоем.

Следует признать, что мы уже давно не живем в условиях демократии, свободы слова, свободы СМИ, соблюдения прав человека. Это верно.

Признание правды – первый шаг к исправлению ситуации, если мы не хотим оказаться в АнтиУкраине.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война политика общество
