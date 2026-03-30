19:57  30 марта
В возрасте 62 лет скончался актер "Маски-шоу"
16:06  30 марта
Во Львовской области мужчину приговорили к 5 годам за лайки в "Одноклассниках"
15:29  30 марта
В Харьковской области создали частное подразделение ПВО
UA | RU
UA | RU
Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения
30 марта 2026, 18:59

Война, пропаганда ментально забросили нас в советскую эпоху

Читайте також українською мовою
Пропаганда, популизм и ура-патриотизм всегда побеждают, пока их потребители не сталкиваются с реальностью
Пропаганда, популизм и ура-патриотизм всегда побеждают, пока их потребители не сталкиваются с реальностью
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Большевики когда-то переписали историю, сделав советскую империю "самым могущественным" государством в мире, которое все придумало, и везде было первым.

Кто изобрёл радио?... – Нет, не итальянец Маркони, а русский Попов. Кто сделал первый самолет в мире?... – Россиянин Можайский, а не братья Райт. Циолковский стал патриархом космических исследований, Жуковский – авиации, а Сталин – отцом всех наций и народов.

Советские ракеты, самолеты, автомобили были лучшими, и вообще мы выиграли войну. Деды воевали.

Мы это изучали в школьных учебниках. Многие в это верили, пока не упал Железный занавес, в холодильниках стало окончательно пусто, и тогда все вдруг полюбили иномарки, посудомойки, западные телевизоры и МакДональдз.

Война, пропаганда ментально забросили нас в советскую эру. Мы верим в то, что у нас самые мощные ракеты, лучшие дроны, отличные полководцы, и мы никогда не отдадим Донбасс.

Но в реальности поток добровольцев в армию давно кончился, мы не создали ничего технологически прорывного, нувориши зарабатывают огромные средства на войне, в бюджете дыра. А Штаты угрожают оставить нас один на один с ордой.

И при всем этом мы действительно умеем воевать, украинские дроны не хуже российских (но и не лучше), мы хорошо научились использовать гражданские технические устройства на войне, мы можем не только удержать Донбасс, но и нанести врагу болезненное поражение.

Однако проблемы накапливаются. В том числе и технологичные. Однажды мы уже смеялись над шахедами, потом проворонили появление у врага дронов на оптоволокне, долго конструировали свои аналоги "ланцетов", когда уже нужны были "молнии", и до сих пор не придумали эффективной защиты от КАБов.

Мы молодцы. У нас есть простое и относительно дешевое оружие, которое отлично себя показало на войне. Но мы не изобрели ничего принципиально нового – все эти дроны, оптоволокно и ракеты давно придумали за нас. Мы действительно не можем технологически конкурировать с Боингом, Локхидом, или тем самым Rheinmetall.

Это просто нужно признать, нужно трезво смотреть на наши технические возможности, и активно привлекать мощных западных партнеров, а не смеяться над ними. Война не стоит на месте, технологии развиваются, и всегда есть риск оказаться в аутсайдерах.

Нам бы сесть и задуматься, поразмышлять над всем этим, сделать работу над ошибками, ввести важные перемены, и стать сильнее, но зачем, если проще верить в то, что у нас все лучшее, если можно просто поссорить Трампа, Венса, и этого, как его – директора Rheinmetall Паппергерои, войну дронов, и продолжать скрываться от мобилизации.

Однако однажды фронт может снова оказаться под Киевом, а в холодильниках станет окончательно пусто, как в советское время.

Пропаганда, популизм и ура-патриотизм не могут заменить здравый смысл, инженерный подход и отсутствие бойцов на фронте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина пропаганда политика война общество
Подписывайтесь на RegioNews
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Все публикации »
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »