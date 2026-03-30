Война, пропаганда ментально забросили нас в советскую эпоху

Пропаганда, популизм и ура-патриотизм всегда побеждают, пока их потребители не сталкиваются с реальностью

иллюстративное фото: из открытых источников

Большевики когда-то переписали историю, сделав советскую империю "самым могущественным" государством в мире, которое все придумало, и везде было первым.

Кто изобрёл радио?... – Нет, не итальянец Маркони, а русский Попов. Кто сделал первый самолет в мире?... – Россиянин Можайский, а не братья Райт. Циолковский стал патриархом космических исследований, Жуковский – авиации, а Сталин – отцом всех наций и народов.

Советские ракеты, самолеты, автомобили были лучшими, и вообще мы выиграли войну. Деды воевали.

Мы это изучали в школьных учебниках. Многие в это верили, пока не упал Железный занавес, в холодильниках стало окончательно пусто, и тогда все вдруг полюбили иномарки, посудомойки, западные телевизоры и МакДональдз.

Война, пропаганда ментально забросили нас в советскую эру. Мы верим в то, что у нас самые мощные ракеты, лучшие дроны, отличные полководцы, и мы никогда не отдадим Донбасс.

Но в реальности поток добровольцев в армию давно кончился, мы не создали ничего технологически прорывного, нувориши зарабатывают огромные средства на войне, в бюджете дыра. А Штаты угрожают оставить нас один на один с ордой.

И при всем этом мы действительно умеем воевать, украинские дроны не хуже российских (но и не лучше), мы хорошо научились использовать гражданские технические устройства на войне, мы можем не только удержать Донбасс, но и нанести врагу болезненное поражение.

Однако проблемы накапливаются. В том числе и технологичные. Однажды мы уже смеялись над шахедами, потом проворонили появление у врага дронов на оптоволокне, долго конструировали свои аналоги "ланцетов", когда уже нужны были "молнии", и до сих пор не придумали эффективной защиты от КАБов.

Мы молодцы. У нас есть простое и относительно дешевое оружие, которое отлично себя показало на войне. Но мы не изобрели ничего принципиально нового – все эти дроны, оптоволокно и ракеты давно придумали за нас. Мы действительно не можем технологически конкурировать с Боингом, Локхидом, или тем самым Rheinmetall.

Это просто нужно признать, нужно трезво смотреть на наши технические возможности, и активно привлекать мощных западных партнеров, а не смеяться над ними. Война не стоит на месте, технологии развиваются, и всегда есть риск оказаться в аутсайдерах.

Нам бы сесть и задуматься, поразмышлять над всем этим, сделать работу над ошибками, ввести важные перемены, и стать сильнее, но зачем, если проще верить в то, что у нас все лучшее, если можно просто поссорить Трампа, Венса, и этого, как его – директора Rheinmetall Паппергерои, войну дронов, и продолжать скрываться от мобилизации.

Однако однажды фронт может снова оказаться под Киевом, а в холодильниках станет окончательно пусто, как в советское время.

Пропаганда, популизм и ура-патриотизм не могут заменить здравый смысл, инженерный подход и отсутствие бойцов на фронте.