Давайте поговорим без высокопарных слов о сохранении государства, защите нации, и что коррупция всегда была, и будет

Иллюстративное фото: pixabay

Когда страна теряет ежемесячно тысячи людей, территории и груду имущества, живущего за счет партнеров, коррупция становится государственной изменой.

И здесь уже не поможет никакой "антикризис" от офиса президента. Все эти пустые слова о доверии, которого давно нет, об искренности, которой никогда не было, о президенте, который "очень принципиален".

Потому что все задержанные и не задержанные коррупционеры – друзья президента или друзья его друзей. А он якобы ничего о коррупции не знал.

Почему не знал, если он президент?.. Зачем тогда СБУ, ГБР, государственная охрана, которые не предупреждали президента?.. Или предупреждали?

И зачем такие друзья? Почему среди друзей президента так много коррупционеров? Неужели всех этих друзей кто-то президенту навязал, а не он сам себе их избрал? Почему у меня нет таких друзей?

Как говорится: скажи кто твой друг, и я скажу кто ты.

Всё просто. Либо президент знал – и тогда должен нести ответственность по закону как соучастник коррупционных действий, либо не знал – и тогда должен нести ответственность как неэффективный, слабый президент, который не может контролировать даже ближайшее окружение, любимых друзей.

Итак, ответственность либо уголовная, либо политическая.

А не какая-то там "общая", которую почему-то должны нести НАБУ, САП, оппозиция, журналисты и лидеры западных стран, которые "атакуют президента".

Никто не атакует президента, кроме самого президента.

И если так будет и дальше, то президент президента собьет. Потому что народ ожидает от президента совсем другого.