Почему Терехову нельзя отказываться от дебатов с Добкиным

И снова про Харьков. Выборов других в этом году пока не намечается, потому про все внимание, так или иначе сосредоточено на Харькове

И снова про Харьков. Выборов других в этом году пока не намечается, потому про все внимание, так или иначе сосредоточено на Харькове

Наташа Влащенко анонсировала, что в одной из майских программ будет тема децентрализации и она хочет пригласить туда Добкина и Терехова в совместный эфир. Михаил Добкин, а это было сказано во время ее интервью с ним, моментально подобрался, повеселел и сказал, что конечно же придёт в эфир, где готов дискутировать с Тереховым. Ещё бы. Михаилу Добкину ругаться - как с горы катиться, тем более есть что сказать и кому. А сам Игорь Терехов пока молчит. Ну, в общем-то, справедливости ради, его пока никто публично не спрашивал.

Конечно это были бы интересные дебаты и их бы многие посмотрели. Но вот боюсь, что Игорь Терехов откажется. Но ему нельзя отказываться. И я сейчас поясню почему.

На сессиях и разных совещаниях и.о. городского головы Харькова публично позиционирует себя типа как Кернес. Множит на ноль, перебивает, хамит. Со стороны это смотрится диковато и даже смешно. Но людям, которые в силу своего служебного положения вынуждены все это слушать, явно не смешно. Им приходится это слушать. Думаю большинству из них хочется встать и ответить симметрично, тем более они то понимают, что природа этого хамства и истеричности - это от неуверенности в себе и оно держится исключительно на отношениях подчиненности и зависимости.

И тут шанс! Большой шанс показать себя боевым лидером не с подчиненными сотрудниками или зависимыми депутатами, а с равным соперником. Можно всей своей команде, всему городу показать, как надо ставить на место своих оппонентов и вырасти в их глазах.

А если отказаться от дебатов, то после очередного хамского выпада, любой может подняться и сказать: "Надо было с Добкиным так разговаривать, а не со мной". Ну ладно, сказать, это я погорячился, смелых там немного, но думать так будут многие, если не все. В том числе и жители города.

Короче, надо идти и показать свою крутость на дебатах. Хоть и неформальных.