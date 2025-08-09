16:09  09 августа
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
12:12  09 августа
Минобороны назвало случаи, когда забронированных могут направить на ВЛК
09:51  09 августа
В Прилуках 6-летняя девочка застряла в изгороди головой
Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
09 августа 2025, 18:08

Относительно переговоров Трампа и Путина на Аляске

09 августа 2025, 18:08
Никаких новых условий гарантий выполнения этого соглашения и гарантий безопасности для Украины США не озвучили
Иллюстративное фото: из открытых источников
1. Никаких новых условий перед этими переговорами Путин не озвучил. Условия фактически означают капитуляцию и добровольный отказ от 25% своей территории. Россия это уже не раз предлагала.

2. Никаких новых условий гарантий выполнения настоящего Соглашения и гарантий безопасности Украины США не озвучили. Украина уже заключала мирное соглашение в 2014-15 годах, и эти соглашения Путин нарушил, несмотря на то, что Франция и Германия были гарантами. Трамп предлагает сделку, но сам не хочет становиться ее гарантом. То есть мир без гарантий безопасности снова приведет к нападению РФ через несколько лет.

3. Путин охотно ведет переговоры с США и Евросоюзом о мире уже 11 лет. Он знает, что западные лидеры меняются, вместе с ними исчезают личные гарантии и обязательства. А переговоры РФ со странами Запада преследуют одну цель - раскол единой позиции НАТО в отношении РФ, чтобы не допустить дальнейшего усиления санкций и поддержки Украины.

4. Российские войска продолжают интенсивные атаки по всему фронту, враг пытается под прикрытием переговоров о мире полностью захватить украинский Донбасс. Чтобы таким образом предметом переговоров стал не уход Украины из Донбасса, а признание оккупации.

Выводы:

1. Переговоры с Трампом Путин будет затягивать, скорого решения не будет.

2. Военная операция РФ по полному захвату Донбасса будет усиливаться, Донбасс был и остается ключевым театром боевых действий. Украина должна приложить все усилия, чтобы наконец-то построить на Донбассе современную действию обороны Славянская и Краматорская, немедленно нужно усилить оборону Покровска и Мирнограда,

3. Украина будет иметь сильные позиции на переговорах, только если сможет на несколько месяцев остановить российское наступление. И силы для такой эффективной обороны и уничтожения штурмовых отрядов врага у нас вполне достаточны – это не только мое мнение и заключение, но мнение десятков командиров, с кем я общаюсь. Развертывание боеспособных корпусов нужно именно здесь. Единственной гарантией безопасности Украины на переговорах является боеспособная армия, силой оружия остановит врага.

