Убийство Андрея Портнова в Испании может быть заказом тех, у кого он украл деньги или захватил бизнес. Если бы работал закон в Украине — Портнов был бы жив, потому что сидел бы в тюрьме

Убийство Андрея Портнова в Испании может быть заказом тех, у кого он украл деньги или захватил бизнес. Если бы работал закон в Украине — Портнов был бы жив, потому что сидел бы в тюрьме

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Андрей Портнов изменял Украине и продавал судебные решения и дела правоохранителей в таких же масштабах, как Эскобар в Колумбии продавал кокаин.

Против меня Портнов подал более 20 исков, и в его интересах выносили заказные решения суды первой и второй инстанции, но благодаря работе адвокатов Портнов проиграл мне все до одного дела в Верховном суде, поэтому никаких опровержений я не делал, никаких денег я ему не платил.

Портнов – единственный гражданин Украины, против которого объявлены санкции США, но против которого не ввела санкции Украина. Причина санкций – коррупционное влияние на судебную власть в Украине. И именно поэтому всесильный судебный мафиоз Портнов не получил санкции от действующей власти — потому что она его с 2019 года была соучастницей его преступлений.

Убийство Портнова — это, по моему мнению, заказ одного из тех в Украине, у кого он или украл деньги или захватил бизнес или собирается это захватить. Портнов был мозгом действующего спрута судов и грабящих украинский бизнес правоохранительных органов, беспредел усилился особенно после российского вторжения. Да, идет страшная война, а Портнов руководил десятками руководителей правоохранительных органов и подразделений, десятками судей, брал в судьбу тех, кто их назначает с верхушки власти, и грабил десятки миллионов долларов с отверженной войной страны, отбирая чей-то бизнес или деньги.

Портнова убила тотальную коррупцию в судах и правоохранительных органах, которую он сам и создал.

Потому что если бы в Украине работал закон, то Портнов сидел бы в тюрьме и остался жив.

Такая судьба ждет и других действующих чиновников и "смотрящих", которые сейчас безнаказанно дают приказы грабить, уничтожать, вешают санкции только чтобы выбить взятки.

Смотрите на Портнова вы – мафия в высоких государственных кабинетах, друзья и партнеры Портнова, считающие себя бессмертными в своих креслах. Ибо там, где не работает закон, вы однажды так же легко будете лежать на улице в пыли – так как кончил Эскобар, так как кончил Портнов, и о вас снимут сериал не как о героях, а как о преступниках.