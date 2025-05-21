13:11  21 мая
В Запорожье будут судить супружескую пару, которая за 60 тыс. грн помогала дезертирам
12:16  21 мая
На Волыни будут судить командира воинской части, незаконно насчитавшего подчиненным более 1,2 млн грн
12:40  21 мая
На Львовщине полицейские задержали подростков, распространивших видео с откровенным контентом
UA | RU
UA | RU
Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
21 мая 2025, 21:15

Портнова убила коррупцию в судах, которую он сам и создал

21 мая 2025, 21:15
Читайте також українською мовою
Убийство Андрея Портнова в Испании может быть заказом тех, у кого он украл деньги или захватил бизнес. Если бы работал закон в Украине — Портнов был бы жив, потому что сидел бы в тюрьме
Убийство Андрея Портнова в Испании может быть заказом тех, у кого он украл деньги или захватил бизнес. Если бы работал закон в Украине — Портнов был бы жив, потому что сидел бы в тюрьме
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Андрей Портнов изменял Украине и продавал судебные решения и дела правоохранителей в таких же масштабах, как Эскобар в Колумбии продавал кокаин.

Против меня Портнов подал более 20 исков, и в его интересах выносили заказные решения суды первой и второй инстанции, но благодаря работе адвокатов Портнов проиграл мне все до одного дела в Верховном суде, поэтому никаких опровержений я не делал, никаких денег я ему не платил.

Портнов – единственный гражданин Украины, против которого объявлены санкции США, но против которого не ввела санкции Украина. Причина санкций – коррупционное влияние на судебную власть в Украине. И именно поэтому всесильный судебный мафиоз Портнов не получил санкции от действующей власти — потому что она его с 2019 года была соучастницей его преступлений.

Убийство Портнова — это, по моему мнению, заказ одного из тех в Украине, у кого он или украл деньги или захватил бизнес или собирается это захватить. Портнов был мозгом действующего спрута судов и грабящих украинский бизнес правоохранительных органов, беспредел усилился особенно после российского вторжения. Да, идет страшная война, а Портнов руководил десятками руководителей правоохранительных органов и подразделений, десятками судей, брал в судьбу тех, кто их назначает с верхушки власти, и грабил десятки миллионов долларов с отверженной войной страны, отбирая чей-то бизнес или деньги.

Портнова убила тотальную коррупцию в судах и правоохранительных органах, которую он сам и создал.

Потому что если бы в Украине работал закон, то Портнов сидел бы в тюрьме и остался жив.

Такая судьба ждет и других действующих чиновников и "смотрящих", которые сейчас безнаказанно дают приказы грабить, уничтожать, вешают санкции только чтобы выбить взятки.

Смотрите на Портнова вы – мафия в высоких государственных кабинетах, друзья и партнеры Портнова, считающие себя бессмертными в своих креслах. Ибо там, где не работает закон, вы однажды так же легко будете лежать на улице в пыли – так как кончил Эскобар, так как кончил Портнов, и о вас снимут сериал не как о героях, а как о преступниках.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Андрей Портнов убийство
Тело лежало на глазах у детей и родителей: в СМИ рассказали новые детали убийства Андрея Портнова в Испании
21 мая 2025, 19:55
Кто такой Андрей Портнов, которого застрелили в Испании
21 мая 2025, 14:17
В Мадриде застрелили бывшего советника Януковича
21 мая 2025, 13:00
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
На Волыни военного обворовали супругов аферистов прямо из СИЗО
21 мая 2025, 21:55
Война нуждается в решениях по существу: журналист Бутусов мобилизовался в Нацгвардию
21 мая 2025, 21:45
"Возьмите командира в плен, других нах*й": в CNN получили перехват, где российский командир приказывает расстрелять украинских пленных
21 мая 2025, 21:35
Дроны и артиллерия: россияне ударили по жилым домам на Днепропетровщине – в ОВА показали последствия
21 мая 2025, 20:55
В Запорожской области российский дрон попал в дом
21 мая 2025, 20:45
Искали быстрого заработка: в Закарпатье агенты РФ получили сроки
21 мая 2025, 20:30
Тело лежало на глазах у детей и родителей: в СМИ рассказали новые детали убийства Андрея Портнова в Испании
21 мая 2025, 19:55
В Киеве мужчина во время застолья ударил знакомого ножом в грудь
21 мая 2025, 19:25
Смертельное ДТП в Житомирской области: грузовик столкнулся с легковушкой
21 мая 2025, 18:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Все публикации »
Татьяна Даниленко
Максим Жорин
Максим Жорин
Все блоги »