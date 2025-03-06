Удар "Искандера" по 168-му батальону резерва: что случилось, кто отвечает и как избежать повторений?

1 марта в 15.20 баллистическая ракета "Искандер-М" по корректировке с вражеского дрона ударила по расположению 168-го батальона резерва оперативного командования "Восток" возле поселка Черкасской Днепропетровской области. По данным источников, погибли до 39 украинских военнослужащих, ранены до 90

1 марта в 15.20 баллистическая ракета "Искандер-М" по корректировке с вражеского дрона ударила по расположению 168-го батальона резерва оперативного командования "Восток" возле поселка Черкасской Днепропетровской области. По данным источников, погибли до 39 украинских военнослужащих, ранены до 90

фото: иллюстративное

Что такое 168-й батальон резерва?

Это военная часть сухопутных войск в составе оперативного командования "Восток", задача которой - перераспределение личного состава из одних воинских частей в другие. Командование батальона - постоянный состав батальона, а большинство людей попадают туда временно, на момент удара там находилось много сотен военных. Боевая подготовка не ведется. Часть представляет собой палаточный лагерь на открытой местности около 239 полигона сухопутных войск, примерно в 130-140 км от линии фронта. Палатки расположены достаточно близко и не замаскированы от наблюдения с воздуха, значительная часть палаток углублена, но блиндажей нет, все палатки не защищены сверху, также не защищена та часть лагеря, где проводятся сборы и построение. У лагеря находилась большая парковка десятков автомобилей. В часть постоянно прибывали и выбывали люди, постоянно совершалось движение.

Какова необходимость держать скопления людей на одном плохо оборудованном и плохо защищенном месте?

Основным способом перевода в силах обороны Украины является хаотичный и плохо упорядоченный процесс путем самовольного ухода из части. СЗЧ прекратило быть уголовным преступлением, поэтому все, кто по разным причинам оставил службу раньше или собирается переводиться без согласия командования части, попадают в батальон резерва, СЗЧ-шников много тысяч. В батальон резерва прибывали каждый день "покупатели" – представители тех частей, кому предоставлено разрешение на отбор людей в батальоне. Поэтому происходило постоянное собрание и построение - люди заезжают, людей считают, людей собирают для общения с рекрутерами, люди передвигаются самостоятельно, людей отправляют. Постоянное движение транспорта. Содержать порядок очень сложно - люди приходят временно, большая часть - немотивированные и недисциплинированные, кто-то сидит в палатках несколько дней, а кто-то и два месяца, постоянные рейды на проверку нелегального алкоголя, иногда драки, постоянные походы в ближайшие населенные пункты. Военной юстиции в Украине нет, поэтому всю дисциплину и порядок в толпе контролирует небольшое количество командного состава, которого для таких обстоятельств не хватает. Военное командование всех уровней постоянно контролировало деятельность батальона и было в курсе всех имеющихся проблем.

Как организована ПВО и прикрытие лагеря из воздуха?

Защиту воздушного пространства осуществляет воздушное командование "Восток". Пролеты российских разведывательных дронов в этих районах происходят постоянно, ежедневно и часто раздается сообщение о вероятной ракетной атаке. Часть разведывательных дронов удается заметить и перехватить, часть – нет. Иногда предупреждения о пролетах дронов для наземных войск не выдается. Но 1 марта русский дрон был замечен и за ним наблюдали, были даже предприняты попытки уничтожения, но они оказались неудачными. Над территорией Днепропетровской области этот российский дрон действовал около 6 часов, но за все это время его не удалось сбить. Сам 168-й батальон резерва не являлся, по-видимому, основной целью разведки, а входил в число плановых объектов разведки. Ракетный удар был обусловлен тем, что враг заметил построение и скопление людей, расходившихся с построения. В 15.07 воздушное командование "Восток", по данным источников Цензор. Нет в Воздушных силах, выдало предупреждение об угрозе ракетной атаки, информация о пролете дрона также была сообщена.

Почему не удалось избежать больших потерь?

Из-за частых облетов дронов и предупреждения о ракетной атаке в большинстве воинских частей на них не реагируют. Нет, что часть работала в обычном режиме даже во время предупреждений, и движение людей на период предупреждений не ограничивалось, команд занять места в укрытиях не поступало, рассредоточение не проводилось. Продолжались построение, собрание, то есть обычная работа. Большая часть людей находилась в палатках, незащищенных сверху или передвигалась по лагерю, часть была на площадке для сборов. Российская ракета была снаряжена кассетной боевой частью, накрывшей большую площадь.

Кто ответственен?

Удары по пунктам дислокации происходят постоянно. Но даже на четвертом году войны не удается обеспечить безопасность войск и избегать больших потерь. Причина этому – элементарная безответственность при жизни личного состава со стороны военного руководства всех уровней. Издаются неконтролируемые приказы или противоречащие другим задачам, по которым также издаются приказы. Здесь должны быть вопросы всем, кто руководил и контролировал организацию службы 168-го батальона резерва, ОК "Восток", командование сухопутных войск, ПК "Восток", командование Воздушных сил. Сейчас всю вину возлагают исключительно на командира батальона, он снят с должности.

Что делать во избежание повторения таких трагедий?

1. Массовые скопления людей, невозможно замаскировать и организовать их повседневную деятельность скрыто, нужно запретить на территории, куда постоянно залетают дроны врага - то есть все учебные и резервные лагеря для размещения тысяч людей нужно вынести за пределы как минимум на 400-500 км от линии фронта.

2. Прикрытие прифронтовых районов должно быть усилено радарами и собственными дронами-перехватчиками, для повышения плотности и качества средств поражения вражеских дронов. 6 часов пролета дрона над нашим тылом это недопустимо, и сейчас достаточно средств для перехвата.

3. Расположение скоплений войск в прифронтовой зоне должно в обязательном порядке обеспечено укрытиями, войска должны рассредоточиваться, чтобы избегать массовых сборов, особенно если они повторяются на одном и том же месте.

4. Взаимодействие между наземными и воздушными силами относительно предупреждений о пролете дронов, организации безопасности людей должны быть первыми задачами командиров и командующих всех уровней. Руководство ВСУ должно ввести процедуру After action review, то есть анализа после действия, чтобы сразу вне криминальных производств быстро определять причины значительных потерь личного состава, и быстро вносить изменения в порядок организации службы. Так как за три года войны удары по пунктам дислокации наносятся постоянно, десятки раз это приводило к жертвам, несколько раз - к большим жертвам, и нужно начать делать системные выводы и сделать невозможными большие одновременные потери, и это можно добиться элементарными мерами.

5. За нарушение требований и приказов о безопасности личного состава должны привлекаться к ответственности не только непосредственные командиры, но в первую очередь командиры и командующие, отвечающие за организацию и контроль деятельности воинских частей.