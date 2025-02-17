Формирование армейских корпусов, которые приказал создать Зеленский, тормозится из-за неторопливости министра обороны Рустема Умерова
Главнокомандующий ВСУ А.Сырский издал две недели назад директиву по комплекту войск новых корпусов, полосе ответственности, срокам их создания на фронте. Это решение историческое, первая реальная структурная реформа в силах обороны Украины относительно изменений организации наземных войск. И армия желает сделать это стремительно.
Но реализация этого решения тормозится министерством обороны. Дело в том, что утверждение на должность командиров корпусов в Украине главнокомандующий ВСУ должен согласовываться с министром обороны. Это абсурд с точки зрения распределения полномочий и ответственности, но такой порядок мог бы работать, если бы все быстро подписывалось. Но у министра обороны нет времени утверждать кандидатуры комкоров, в Киеве никак руки до фронта не доходят.
Поэтому корпуса формируются, но... без назначения командиров, которые должны создавать себе штаб службы, набирать людей!
Чтобы выполнить решение главнокомандующего в установленные сроки, армия решила создать временные должности - "формирователи корпусов", и назначили на эти должности военных, не являющихся командирами корпусов, но имеющих должности в оперативных командованиях и выполняющих административные функции.
К примеру, запланированный на командира 3-го армейского корпуса командир 3-й штурмовой бригады Андрей Белецкий, которому первому Сырскому предложил стать комкором, до сих пор не назначен на должность.
Можно ли формировать корпуса быстро и организованно? Да, и это показали... министр внутренних дел И.Клименко и командующий Нацгвардией А.Пивненко.
Решение о формировании двух армейских корпусов Нацгвардии на базе 12-й бригады "Азов" и 13-й бригады "Хартия" МВД и НГУ приняли ранее еще в декабре и сразу назначили на должности командиров корпусов командиров данных бригад - Д.Прокопенко и И.Оболенского. И не назначали "формирователей", не создавали проблемы подчиненным, а сразу весь управленческий аппарат НГУ начал работать по выполнению данного решения. И у министра Клименко нашлось время на принятие решений и контроль исполнения. И командующий Нацгвардии Пивненко, который сам являлся на этой войне командиром бригады, подал кандидатов и ускоряет формирование своих корпусов. Оказывается, все это можно делать в установленные сроки.
Вот бы Минобороны обратило внимание на опыт МВД и НГУ и помогло Генштабу сформировать корпуса согласно решению Ставки.