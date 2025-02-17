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Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
17 февраля 2025, 15:13

Формирование армейских корпусов, которые приказал создать Зеленский, тормозится из-за неторопливости министра обороны Рустема Умерова

17 февраля 2025, 15:13
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О переформировании украинских войск на фронте в состав армейских корпусов, которое приняла Ставка Верховного главнокомандующего и о котором объявил В.Зеленский
О переформировании украинских войск на фронте в состав армейских корпусов, которое приняла Ставка Верховного главнокомандующего и о котором объявил В.Зеленский
фото: иллюстративное
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Главнокомандующий ВСУ А.Сырский издал две недели назад директиву по комплекту войск новых корпусов, полосе ответственности, срокам их создания на фронте. Это решение историческое, первая реальная структурная реформа в силах обороны Украины относительно изменений организации наземных войск. И армия желает сделать это стремительно.

Но реализация этого решения тормозится министерством обороны. Дело в том, что утверждение на должность командиров корпусов в Украине главнокомандующий ВСУ должен согласовываться с министром обороны. Это абсурд с точки зрения распределения полномочий и ответственности, но такой порядок мог бы работать, если бы все быстро подписывалось. Но у министра обороны нет времени утверждать кандидатуры комкоров, в Киеве никак руки до фронта не доходят.

Поэтому корпуса формируются, но... без назначения командиров, которые должны создавать себе штаб службы, набирать людей!

Чтобы выполнить решение главнокомандующего в установленные сроки, армия решила создать временные должности - "формирователи корпусов", и назначили на эти должности военных, не являющихся командирами корпусов, но имеющих должности в оперативных командованиях и выполняющих административные функции.

К примеру, запланированный на командира 3-го армейского корпуса командир 3-й штурмовой бригады Андрей Белецкий, которому первому Сырскому предложил стать комкором, до сих пор не назначен на должность.

Можно ли формировать корпуса быстро и организованно? Да, и это показали... министр внутренних дел И.Клименко и командующий Нацгвардией А.Пивненко.

Решение о формировании двух армейских корпусов Нацгвардии на базе 12-й бригады "Азов" и 13-й бригады "Хартия" МВД и НГУ приняли ранее еще в декабре и сразу назначили на должности командиров корпусов командиров данных бригад - Д.Прокопенко и И.Оболенского. И не назначали "формирователей", не создавали проблемы подчиненным, а сразу весь управленческий аппарат НГУ начал работать по выполнению данного решения. И у министра Клименко нашлось время на принятие решений и контроль исполнения. И командующий Нацгвардии Пивненко, который сам являлся на этой войне командиром бригады, подал кандидатов и ускоряет формирование своих корпусов. Оказывается, все это можно делать в установленные сроки.

Вот бы Минобороны обратило внимание на опыт МВД и НГУ и помогло Генштабу сформировать корпуса согласно решению Ставки.

война Украина армия Умеров Рустем Зеленский Владимир Сырский Александр
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