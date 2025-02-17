Формування армійських корпусів, які наказав створити Зеленський, гальмується через неквапливість міністра оборони Рустема Умерова
Головнокомандувач ЗСУ О.Сирський видав два тижні тому директиву щодо комплекту військ нових корпусів, смуги відповідальності, термінів їх створення на фронті. Це рішення історичне, це перша реальна структурна реформа у силах оборони України щодо змін організації наземних військ. І армія хоче зробити це швидко.
Але реалізація цього рішення гальмується міністерством оборони. Справа в тому, що затвердження на посаду командирів корпусів в Україні головнокомандувач ЗСУ має погоджувати з міністром оборони. Це абсурд з точки зору розподілу повноважень та відповідальності, але і такий порядок міг би працювати, якби усе швидко підписувалось. Але у міністра оборони нема чомусь часу затверджувати кандидатури комкорів, у Києві ніяк руки до фронту не доходять.
Тому корпуси формуються, але... без призначення командирів, які мали б створювати собі штаб служби, набирати людей!
Щоб виконати рішення головнокомандувача у встановлені терміни, армія вирішила створити тимчасові посади - "формувачі корпусів", і призначили на ці посади військових, які не є командирами корпусів, але мають посади у оперативних командуваннях і можуть виконувати адміністративні функції.
Наприклад, запланований на командира 3-го армійського корпусу командир 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький, якому першому Сирський запропонував стати комкором, досі не призначений на посаду.
Чи можна формувати корпуси швидко та організовано? Так, і це показали... міністр внутрішніх справ І.Клименко та командувач Нацгвардії О.Півненко.
Рішення про формування двох армійських корпусів Нацгвардії на базі 12-ї бригади "Азов" та 13-ї бригади "Хартія" МВС та НГУ ухвалили раніше, ще у грудні, і одразу призначили на посади командирів корпусів командирів даних бригад - Д.Прокопенка та І.Оболенського. І не призначали "формувачів", не створювали проблеми підлеглим, а одразу весь управлінський апарат НГУ почав працювати на виконання даного рішення. І у міністра Клименка знайшовся час на ухвалення рішень та контроль виконання. І командувач Нацгвардії Півненко, який сам був на цій війні командиром бригади, подав кандидатів та пришвидшує формування своїх корпусів. Виявляється, все це можна робити у визначені терміни.
Ось би Міноборони звернуло увагу на досвід МВС та НГУ, і допомогло Генштабу сформувати корпуси згідно з рішенням Ставки.