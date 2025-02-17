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Юрій Бутусов журналіст info@regionews.ua
17 лютого 2025, 15:13

Формування армійських корпусів, які наказав створити Зеленський, гальмується через неквапливість міністра оборони Рустема Умерова

17 лютого 2025, 15:13
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Щодо переформування українських військ на фронті у склад армійських корпусів, яке ухвалила Ставка Верховного головнокомандувача і про яке оголосив В.Зеленський
Щодо переформування українських військ на фронті у склад армійських корпусів, яке ухвалила Ставка Верховного головнокомандувача і про яке оголосив В.Зеленський
фото: ілюстративне
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Головнокомандувач ЗСУ О.Сирський видав два тижні тому директиву щодо комплекту військ нових корпусів, смуги відповідальності, термінів їх створення на фронті. Це рішення історичне, це перша реальна структурна реформа у силах оборони України щодо змін організації наземних військ. І армія хоче зробити це швидко.

Але реалізація цього рішення гальмується міністерством оборони. Справа в тому, що затвердження на посаду командирів корпусів в Україні головнокомандувач ЗСУ має погоджувати з міністром оборони. Це абсурд з точки зору розподілу повноважень та відповідальності, але і такий порядок міг би працювати, якби усе швидко підписувалось. Але у міністра оборони нема чомусь часу затверджувати кандидатури комкорів, у Києві ніяк руки до фронту не доходять.

Тому корпуси формуються, але... без призначення командирів, які мали б створювати собі штаб служби, набирати людей!

Щоб виконати рішення головнокомандувача у встановлені терміни, армія вирішила створити тимчасові посади - "формувачі корпусів", і призначили на ці посади військових, які не є командирами корпусів, але мають посади у оперативних командуваннях і можуть виконувати адміністративні функції.

Наприклад, запланований на командира 3-го армійського корпусу командир 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький, якому першому Сирський запропонував стати комкором, досі не призначений на посаду.

Чи можна формувати корпуси швидко та організовано? Так, і це показали... міністр внутрішніх справ І.Клименко та командувач Нацгвардії О.Півненко.

Рішення про формування двох армійських корпусів Нацгвардії на базі 12-ї бригади "Азов" та 13-ї бригади "Хартія" МВС та НГУ ухвалили раніше, ще у грудні, і одразу призначили на посади командирів корпусів командирів даних бригад - Д.Прокопенка та І.Оболенського. І не призначали "формувачів", не створювали проблеми підлеглим, а одразу весь управлінський апарат НГУ почав працювати на виконання даного рішення. І у міністра Клименка знайшовся час на ухвалення рішень та контроль виконання. І командувач Нацгвардії Півненко, який сам був на цій війні командиром бригади, подав кандидатів та пришвидшує формування своїх корпусів. Виявляється, все це можна робити у визначені терміни.

Ось би Міноборони звернуло увагу на досвід МВС та НГУ, і допомогло Генштабу сформувати корпуси згідно з рішенням Ставки.

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