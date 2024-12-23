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Юрий Бутусов Журналист info@regionews.ua
23 декабря 2024, 20:00

Конфликт с DeepState и сообщение об окружении ВСУ в Макаровке

23 декабря 2024, 20:00
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Ситуация по конфликту с DeepState и сообщение об оцеплении в Макаровке
Ситуация по конфликту с DeepState и сообщение об оцеплении в Макаровке
скриншот DeepStateMAP
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Разбираем поочередно:

1. Канал DeepState – это проект он-лайн карты боевых действий, который имеет важное значение для объективного информирования военнослужащих и общества о реальной обстановке на фронте. DeepState несколько дней назад отразил на карте, что село Макаровка Донецкой области почти полностью оцеплено. Стоит отметить, что канал при этом не делал никаких заявлений и выводов о том, попали ли наши войска в окружение Макаровки или нет.

2. Сегодня ОСУВ "Хортица" сделало заявление: "Информация об окружении подразделений Сил обороны Украины в населенном пункте Макаровка на Времевском направлении, которые распространяются медиа, не соответствует действительности. Непроверенные данные и, как следствие, ошибочные выводы о наличии такой ситуации – результат анализа отдельными наблюдателями и независимыми экспертами источников, данные в которых не соответствуют динамике боевых действий". Заявление ОСУВ стало ответом на публикацию в соцсетях сообщений об оцеплении подразделений ВСУ в селе Макаровка Донецкой области, которое было сделано другими блогерами на основании анализа карты DeepState.

3. Коллектив канала DeepState сделал заявление: "К сожалению, не всем главкомам нравится правда и это обидно". Слуга народа Марианна Безугла сделала заявление, что "Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState", и что команду канала собираются мобилизовать, чтобы не слышно правды.

4.. О факте окружения. Отображение на карте DeepState почти полного окружения села Макаровка Донецкой области соответствует действительности. Но украинские войска в селе Макаровка в окружение не попали. В районе села остается несколько бойцов одного из наших батальонов, с военнослужащими этого батальона я на связи, и получил подробную информацию о ситуации. Эти данные мне также подтвердил один из командиров ОТУ "Донецк". То есть DeepState не соврал, а ответственность сообщения об окружении войск несут совсем другие источники. В ОСУВ "Хортица" правы в том, что оцепления наших войск в Макаровке на самом деле нет.

5. ОСУВ "Хортица", которым командует генерал Гнатов, не выдвинуло претензий именно к DeepState, но раскритиковало фактически данные, на основании которых были сделаны сообщения в соцсетях, то есть заявило о ошибочности данных на карте канала. Очевидно, если бы ОСУВ сделало корректное заявление, что окружения наших войск в Макаровке нет, и этим ограничилось, то проблемы вообще не возникло бы вообще. А так ОСУВ, в очевидно, бросило тень на вполне достоверную карту DeepState.

6. Официально военное командование и главнокомандующий ВСУ не комментировали развитие этой ситуации. Я связался с источником в руководстве ВСУ, и не под запись получил четкое заверение, что главнокомандующий ВСУ не имеет никакого отношения к истории с заявлением ОСУВ "Хортица", и ни о каких мерах по давлению на DeepState речь не шла и не идет сейчас . По словам собеседника, ОСУВ "Хортица" должен пригласить на встречу коллектив DeepState по согласованию освещения обстановки на фронте. Надеюсь, что так и произойдет. Ибо если нет, то никто бы ничего не объяснял и не создавал основания для максимальной огласки этой истории.

Выводы:

1. Окружения наших войск нет.

2. Публичный конфликт вызван некорректной фразой в заявлении ОСУВ "Хортица" на сообщения некоторых блогеров.

3. Руководство ВСУ отрицает конфликт с DeepState и попытки ограничить работу канала.

4. Встреча ОСУВ "Хортица" с коллективом DeepState будет признаком корректного и цивилизованного решения этой ситуации, полезной для обеих сторон, потому что нередко DeepState прогнозирует обстановку более точно, чем ОСУВ, поэтому диалог пошел бы на пользу нашему общему делу защиты Родины.

Донецкая область ВСУ война фронт DeepState
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