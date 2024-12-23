Конфликт с DeepState и сообщение об окружении ВСУ в Макаровке

Ситуация по конфликту с DeepState и сообщение об оцеплении в Макаровке

Ситуация по конфликту с DeepState и сообщение об оцеплении в Макаровке

скриншот DeepStateMAP

Разбираем поочередно:

1. Канал DeepState – это проект он-лайн карты боевых действий, который имеет важное значение для объективного информирования военнослужащих и общества о реальной обстановке на фронте. DeepState несколько дней назад отразил на карте, что село Макаровка Донецкой области почти полностью оцеплено. Стоит отметить, что канал при этом не делал никаких заявлений и выводов о том, попали ли наши войска в окружение Макаровки или нет.

2. Сегодня ОСУВ "Хортица" сделало заявление: "Информация об окружении подразделений Сил обороны Украины в населенном пункте Макаровка на Времевском направлении, которые распространяются медиа, не соответствует действительности. Непроверенные данные и, как следствие, ошибочные выводы о наличии такой ситуации – результат анализа отдельными наблюдателями и независимыми экспертами источников, данные в которых не соответствуют динамике боевых действий". Заявление ОСУВ стало ответом на публикацию в соцсетях сообщений об оцеплении подразделений ВСУ в селе Макаровка Донецкой области, которое было сделано другими блогерами на основании анализа карты DeepState.

3. Коллектив канала DeepState сделал заявление: "К сожалению, не всем главкомам нравится правда и это обидно". Слуга народа Марианна Безугла сделала заявление, что "Сырский вместо стабилизации обороны начал наступление на команду DeepState", и что команду канала собираются мобилизовать, чтобы не слышно правды.

4.. О факте окружения. Отображение на карте DeepState почти полного окружения села Макаровка Донецкой области соответствует действительности. Но украинские войска в селе Макаровка в окружение не попали. В районе села остается несколько бойцов одного из наших батальонов, с военнослужащими этого батальона я на связи, и получил подробную информацию о ситуации. Эти данные мне также подтвердил один из командиров ОТУ "Донецк". То есть DeepState не соврал, а ответственность сообщения об окружении войск несут совсем другие источники. В ОСУВ "Хортица" правы в том, что оцепления наших войск в Макаровке на самом деле нет.

5. ОСУВ "Хортица", которым командует генерал Гнатов, не выдвинуло претензий именно к DeepState, но раскритиковало фактически данные, на основании которых были сделаны сообщения в соцсетях, то есть заявило о ошибочности данных на карте канала. Очевидно, если бы ОСУВ сделало корректное заявление, что окружения наших войск в Макаровке нет, и этим ограничилось, то проблемы вообще не возникло бы вообще. А так ОСУВ, в очевидно, бросило тень на вполне достоверную карту DeepState.

6. Официально военное командование и главнокомандующий ВСУ не комментировали развитие этой ситуации. Я связался с источником в руководстве ВСУ, и не под запись получил четкое заверение, что главнокомандующий ВСУ не имеет никакого отношения к истории с заявлением ОСУВ "Хортица", и ни о каких мерах по давлению на DeepState речь не шла и не идет сейчас . По словам собеседника, ОСУВ "Хортица" должен пригласить на встречу коллектив DeepState по согласованию освещения обстановки на фронте. Надеюсь, что так и произойдет. Ибо если нет, то никто бы ничего не объяснял и не создавал основания для максимальной огласки этой истории.

Выводы:

1. Окружения наших войск нет.

2. Публичный конфликт вызван некорректной фразой в заявлении ОСУВ "Хортица" на сообщения некоторых блогеров.

3. Руководство ВСУ отрицает конфликт с DeepState и попытки ограничить работу канала.

4. Встреча ОСУВ "Хортица" с коллективом DeepState будет признаком корректного и цивилизованного решения этой ситуации, полезной для обеих сторон, потому что нередко DeepState прогнозирует обстановку более точно, чем ОСУВ, поэтому диалог пошел бы на пользу нашему общему делу защиты Родины.