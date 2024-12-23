08:46  23 грудня
У центрі Кривого Рогу діти знайшли російський гранатомет
19:20  23 грудня
На Закарпатті замаскований під інкасатора переправник ледь не вбив ухилянта
20:20  23 грудня
Смертельна ДТП у Слов’янську: військовослужбовцю оголосили підозру, серед жертв – журналістка
UA | RU
UA | RU
Юрій Бутусов журналіст info@regionews.ua
23 грудня 2024, 20:00

Конфлікт із DeepState та повідомлення про оточення ЗСУ в Макарівці

23 грудня 2024, 20:00
Читайте также на русском языке
Ситуація по конфлікту з DeepState та повідомлення про оточення у Макарівці
Ситуація по конфлікту з DeepState та повідомлення про оточення у Макарівці
скріншот DeepStateMAP
Читайте также
на русском языке

Розбираємо по черзі:

1. Канал DeepState - це проект он-лайн карти бойових дій, який має важливе значення для об'єктивного інформування військовослужбовців та суспільства щодо реальної обстановки на фронті. DeepState кілька днів тому відобразив на карті, що село Макарівка Донецької області майже повністю оточено. Варто відзначити, що канал при цьому не робив ніяких заяв та висновків щодо того, чи потрапили наші війська у оточення у Макарівці чи ні.

2. Сьогодні ОСУВ "Хортиця" зробило заяву: "Інформація про оточення підрозділів Сил оборони України в населеному пункті Макарівка на Времівському напрямку, що поширюються медіа, не відповідає дійсності. Неперевірені дані та, як наслідок, хибні висновки про наявність такої ситуації – результат аналізу окремими спостерігачами й незалежними експертами джерел, дані в яких не відповідають динаміці бойових дій". Заява ОСУВ стала відповіддю на публікацію в соцмережах повідомлень про оточення підрозділів ЗСУ в селі Макарівка Донецької області, яке було зроблено іншими блогерами на підставі аналізу карти DeepState.

3. Колектив каналу DeepState зробив заяву: "На жаль, не всім главкомам подобається правда і це прикро". Слуга народу Мар'яна Безугла зробила заяву, що "Сирський замість стабілізації оборони почав наступ на команду DeepState", і що команду каналу збираються мобілізувати, щоб не чути правду.

4.. Щодо факту оточення. Відображення на карті DeepState майже повного оточення села Макарівка Донецької області відповідає дійсності. Але українські війська у селі Макарівка в оточення не потрапили. В районі села залишається кілька бійців одного за наших батальйонів, з військовослужбовцями цього батальйону я на зв'язку, та отримав детальну інформацію про ситуацію. Ці дані мені також підтвердив один з командирів ОТУ "Донецьк". Тобто DeepState не збрехав, а відповідальність повідомлення про оточення військ несуть зовсім інші джерела. В ОСУВ "Хортиця" праві в тому, що оточення наших військ у Макарівці насправді нема.

5. ОСУВ "Хортиця", яким командує генерал Гнатов, не висунуло претензій саме до DeepState, але розкритикувало фактично дані, на підставі яких були зроблені повідомлення у соцмережах, тобто заявило про хибність даних на карті каналу. Очевидно, якби ОСУВ зробило коректну заяву, що оточення наших військ у Макарівці нема, і цим обмежилось, то проблеми б не виникло ніякої взагалі. А так ОСУВ, в очевидь, кинуло тінь на цілком достовірну карту DeepState.

6. Офіційно військове командування та головнокомандувач ЗСУ не коментували розвиток цієї ситуації. Я зв'язався з джерелом у керівництві ЗСУ, і не під запис отримав чітке запевнення, що головнокомандувач ЗСУ не має ніякого стосунку до історії з заявою ОСУВ "Хортиця", і ні про які заходи для тиску на DeepState мова не йшла та не йде зараз. За словами співрозмовника, ОСУВ "Хортиця" має запросити на зустріч колектив DeepState щодо узгодження висвітлення обстановки на фронті. Сподіваюсь, що так і станеться. Бо якщо ні, то ніхто б нічого не пояснював, і не створював підстави для максимального розголосу цієї історії.

Висновки:

1. Оточення наших військ нема.

2. Публічний конфлікт спричинений некоректною фразою у заяві ОСУВ "Хортиця" на дописи деяких блогерів.

3. Керівництво ЗСУ заперечує конфлікт з DeepState та намагання обмежити роботу каналу.

4. Зустріч ОСУВ "Хортиця" з колективом DeepState буде ознакою коректного та цивілізованого вирішення цієї ситуації, корисним для обох сторін, бо нерідко DeepState прогнозує обстановку більш точно, ніж ОСУВ, тому діалог пішов би на користь нашій спільній справі захисту Батьківшини.

Донецька область ЗСУ війна фронт DeepState
В ОСУВ "Хортиця" заявили, що оточення підрозділів ЗСУ в Макарівці на Донеччині – фейк
23 грудня 2024, 17:10
На техніці окупантів у Маріуполі помітили нове маркування
23 грудня 2024, 10:38
Всі новини »
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
Зберігав автомат, гранати та сотні набоїв: поліція Київщини затримала мешканця Ірпеня
23 грудня 2024, 21:20
Росіяни скинули КАБи на Степногірськ: пошкоджена багатоповерхівка, поранена жінка
23 грудня 2024, 20:55
Прикордонники показали, як вдарили по окупантах на Півдні
23 грудня 2024, 20:35
Смертельна ДТП у Слов’янську: військовослужбовцю оголосили підозру, серед жертв – журналістка
23 грудня 2024, 20:20
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли житлові будинки дронами й артилерією
23 грудня 2024, 19:43
На Закарпатті замаскований під інкасатора переправник ледь не вбив ухилянта
23 грудня 2024, 19:20
Сухопутні війська збили ще майже 180 російських дронів
23 грудня 2024, 18:45
Російська армія завдала удару по Бериславу та Херсонському району: загинув чоловік, є поранені
23 грудня 2024, 18:13
У Тернополі зрадника України з Донеччини засудили до 15 років в'язниці
23 грудня 2024, 17:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Олексій Голобуцький
Олексій Кущ
Всі блоги »