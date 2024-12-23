Конфлікт із DeepState та повідомлення про оточення ЗСУ в Макарівці

Ситуація по конфлікту з DeepState та повідомлення про оточення у Макарівці

Ситуація по конфлікту з DeepState та повідомлення про оточення у Макарівці

скріншот DeepStateMAP

Розбираємо по черзі:

1. Канал DeepState - це проект он-лайн карти бойових дій, який має важливе значення для об'єктивного інформування військовослужбовців та суспільства щодо реальної обстановки на фронті. DeepState кілька днів тому відобразив на карті, що село Макарівка Донецької області майже повністю оточено. Варто відзначити, що канал при цьому не робив ніяких заяв та висновків щодо того, чи потрапили наші війська у оточення у Макарівці чи ні.

2. Сьогодні ОСУВ "Хортиця" зробило заяву: "Інформація про оточення підрозділів Сил оборони України в населеному пункті Макарівка на Времівському напрямку, що поширюються медіа, не відповідає дійсності. Неперевірені дані та, як наслідок, хибні висновки про наявність такої ситуації – результат аналізу окремими спостерігачами й незалежними експертами джерел, дані в яких не відповідають динаміці бойових дій". Заява ОСУВ стала відповіддю на публікацію в соцмережах повідомлень про оточення підрозділів ЗСУ в селі Макарівка Донецької області, яке було зроблено іншими блогерами на підставі аналізу карти DeepState.

3. Колектив каналу DeepState зробив заяву: "На жаль, не всім главкомам подобається правда і це прикро". Слуга народу Мар'яна Безугла зробила заяву, що "Сирський замість стабілізації оборони почав наступ на команду DeepState", і що команду каналу збираються мобілізувати, щоб не чути правду.

4.. Щодо факту оточення. Відображення на карті DeepState майже повного оточення села Макарівка Донецької області відповідає дійсності. Але українські війська у селі Макарівка в оточення не потрапили. В районі села залишається кілька бійців одного за наших батальйонів, з військовослужбовцями цього батальйону я на зв'язку, та отримав детальну інформацію про ситуацію. Ці дані мені також підтвердив один з командирів ОТУ "Донецьк". Тобто DeepState не збрехав, а відповідальність повідомлення про оточення військ несуть зовсім інші джерела. В ОСУВ "Хортиця" праві в тому, що оточення наших військ у Макарівці насправді нема.

5. ОСУВ "Хортиця", яким командує генерал Гнатов, не висунуло претензій саме до DeepState, але розкритикувало фактично дані, на підставі яких були зроблені повідомлення у соцмережах, тобто заявило про хибність даних на карті каналу. Очевидно, якби ОСУВ зробило коректну заяву, що оточення наших військ у Макарівці нема, і цим обмежилось, то проблеми б не виникло ніякої взагалі. А так ОСУВ, в очевидь, кинуло тінь на цілком достовірну карту DeepState.

6. Офіційно військове командування та головнокомандувач ЗСУ не коментували розвиток цієї ситуації. Я зв'язався з джерелом у керівництві ЗСУ, і не під запис отримав чітке запевнення, що головнокомандувач ЗСУ не має ніякого стосунку до історії з заявою ОСУВ "Хортиця", і ні про які заходи для тиску на DeepState мова не йшла та не йде зараз. За словами співрозмовника, ОСУВ "Хортиця" має запросити на зустріч колектив DeepState щодо узгодження висвітлення обстановки на фронті. Сподіваюсь, що так і станеться. Бо якщо ні, то ніхто б нічого не пояснював, і не створював підстави для максимального розголосу цієї історії.

Висновки:

1. Оточення наших військ нема.

2. Публічний конфлікт спричинений некоректною фразою у заяві ОСУВ "Хортиця" на дописи деяких блогерів.

3. Керівництво ЗСУ заперечує конфлікт з DeepState та намагання обмежити роботу каналу.

4. Зустріч ОСУВ "Хортиця" з колективом DeepState буде ознакою коректного та цивілізованого вирішення цієї ситуації, корисним для обох сторін, бо нерідко DeepState прогнозує обстановку більш точно, ніж ОСУВ, тому діалог пішов би на користь нашій спільній справі захисту Батьківшини.