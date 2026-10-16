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Об этом сообщил и.о. начальника Волынской ОВА Роман Романюк, передает RegioNews.

В поселке Маневичи вражеский дрон попал в частное предприятие "Агрофрукт ЛТД". К сожалению, в результате атаки погиб один человек, еще восемь получили травмы. На предприятии возник пожар, который сейчас локализован, продолжается его ликвидация.

Кроме того, во время утренней воздушной тревоги в результате атаки реактивного "Шахеда" пострадал гаражный кооператив в Луцкой громаде, где произошел пожар в хозяйственном здании. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших.

Из-за вражеских ударов без электроснабжения остались 270 тысяч абонентов, ремонтные бригады работают над восстановлением сетей. Все объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники питания.

В области разворачивают стационарные Пункты несокрушимости. В ОВА отметили, что ситуация сложная, но контролируемая.

Напомним, утром 16 октября Луцк Волынской области остался без электроснабжения в результате атаки российских беспилотников.