Глава МАГАТЭ Гросси планирует вскоре посетить Украину и Россию
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ближайшие недели планирует посетить Украину и Россию
Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает RegioNews со ссылкой на Reuters.
По словам Гросси, МАГАТЭ "обеспокоено усилением военной активности вблизи Запорожской АЭС".
Российские СМИ заявили, что Гросси посетит РФ в феврале.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты угрожают остановить работу специалистов МАГАТЭ, выполняющих миссию на временно захваченной Запорожской АЭС.
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