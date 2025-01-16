09:11  15 января
Мошенник из Сум выманил миллионы гривен у волонтеров, выдавая себя за военного
08:47  15 января
После скандала в ботсаду им. Гришко обещают расторгнуть соглашение о реконструкции
18:20  15 января
На Киевщине экс-глава ВВК "продавал" фиктивные медсправки за 10 тысяч долларов
UA | RU
UA | RU
Юрий Богданов блогер info@regionews.ua
16 января 2025, 10:30

Что не так с украинской "антикоррупцией"?

16 января 2025, 10:30
Читайте також українською мовою
Почему я воплю из украинской «антикоррупции»?  На одном простом примере
Почему я воплю из украинской «антикоррупции»?  На одном простом примере
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вот читаю утром статью на Наших деньгах, что в рамках торгов, проводимых Государственным оператором тыла, цены на лотах уменьшились лишь на 1-5%. Хотя участников было много и лотов тоже.

И вместо того, чтобы похвалить Государственного оператора тыла за то, что они правильно определили ориентировочную цену, приближенную к рыночным, очередное построение материала вокруг культа "скидки".

Хотя на самом деле уже давно постоянна практика, когда заказчик наоборот максимально завышает стартовую цену, чтобы продемонстрировать "максимальную экономию" и таким образом прикрыть реально зашитую в закупку коррупцию.

И задача добросовестного и профессионального закупщика давно не в том, чтобы продемонстрировать максимальную экономию, а в том, чтобы провести торги в максимально приближенных к рыночным условиям.

То есть вот уже 10 лет как существует Прозоро, а нарратив "антикоррупционных разоблачений" не изменился. ПроФФессионалы.

Украина тендер аукцион коррупция торги коррупционная схема
В Киевской области директор фирмы присвоил на ремонте дороги более 3,5 млн грн
13 января 2025, 18:16
На Львовщине чиновника разоблачили в "мусорной" коррупции
10 января 2025, 15:19
В Киеве разоблачили миллионные хищения на закупке "скорых"
07 января 2025, 18:44
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
На Житомирской трассе в аварии погибли два человека
16 января 2025, 10:43
Ночью ПВО приземлила 34 российских "шахеда" и беспилотники-имитаторы
16 января 2025, 09:58
На Черниговщине оккупанты ударили по агрофирме: есть разрушения
16 января 2025, 09:38
На Полтавщине в результате атаки дронов повреждена энергетическая инфраструктура, – ОВА
16 января 2025, 09:05
Россияне убили 3 и ранили 10 жителей Херсонщины
16 января 2025, 08:49
В Сумской области зенитчики сбили 4 российских ударных БпЛА
16 января 2025, 08:35
В ВМС сообщили, есть ли угроза ударов крылатыми ракетами "Калибр" с моря
16 января 2025, 08:25
Возле Волчанска Силы обороны уничтожили минометный расчет россиян
16 января 2025, 08:10
Ушедшие в СОЧ военные могут вернуться в армию до 1 марта: инструкция
16 января 2025, 07:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Каким будет курс доллара в 2025 году
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Все публикации »
Мирослав Гай
Алексей Кущ
Юрий Бутусов
Все блоги »