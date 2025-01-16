Что не так с украинской "антикоррупцией"?

Почему я воплю из украинской «антикоррупции»? На одном простом примере

Почему я воплю из украинской «антикоррупции»? На одном простом примере

иллюстративное фото: из открытых источников

Вот читаю утром статью на Наших деньгах, что в рамках торгов, проводимых Государственным оператором тыла, цены на лотах уменьшились лишь на 1-5%. Хотя участников было много и лотов тоже.

И вместо того, чтобы похвалить Государственного оператора тыла за то, что они правильно определили ориентировочную цену, приближенную к рыночным, очередное построение материала вокруг культа "скидки".

Хотя на самом деле уже давно постоянна практика, когда заказчик наоборот максимально завышает стартовую цену, чтобы продемонстрировать "максимальную экономию" и таким образом прикрыть реально зашитую в закупку коррупцию.

И задача добросовестного и профессионального закупщика давно не в том, чтобы продемонстрировать максимальную экономию, а в том, чтобы провести торги в максимально приближенных к рыночным условиям.

То есть вот уже 10 лет как существует Прозоро, а нарратив "антикоррупционных разоблачений" не изменился. ПроФФессионалы.