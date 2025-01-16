Що не так з українською "антикорупцією"?

Чому я волаю з української «антикорупції»? На одному простому прикладі

Чому я волаю з української «антикорупції»? На одному простому прикладі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

От читаю зранку статтю на Наших грошах, що в рамках торгів, які проводить Державний оператор тилу, ціни на лотах зменшилися лише на 1-5%. Хоча учасників було багато і лотів теж.

І замість того, щоб похвалити Державного оператора тилу за те, що вони правильно визначили орієнтовну ціну, наближену до ринкових, чергова побудова матеріалу навколо культу "знижки".

Хоча насправді вже давно сталою є практика, коли замовник навпаки максимально завищує стартову ціну, щоб продемонструвати "максимальну економію" і таким чином прикрити реально зашиту в закупівлю корупцію.

І задача добросовісного і професійного закупівельника давно не в тому, щоб продемонструвати максимальну "економію", а в тому, щоб провести торги у максимально наближених до ринкових умовах.

Тобто от уже 10 років як існує Прозоро, а наратив "антикорупційних викриттів" не змінився. ПроФФесіонали.