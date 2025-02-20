Антитренды 2025 года: как не купить устаревший пуховик
Чтобы избежать неудачных приобретений, стоит отдать предпочтение базовым решениям, советуют эксперты.
В мире моды тенденции постоянно меняются: каждый новый сезон приносит свежие идеи. Но далеко не все из них удачные и заслуживают внимания: каждый год на полках магазинов появляются антитренды, совершенно не соответствующие духу времени. Чтобы избежать неудачных приобретений, стоит отдать предпочтение базовым решениям: например, созданная брендом Канада Гус куртка — это классика, которая будет выглядеть дорогостоящей и актуальной даже через несколько лет после покупки. А знание особенностей устаревших фасонов и деталей поможет не допустить ошибок и заказать универсальный и удобный пуховик, который обеспечит надежную защиту от холода, ветра и осадков.
Рукав ¾: модная идея, не нашедшая отклика
Идея укороченного рукава на теплой одежде возникла давно — и периодически она снова напоминает о себе. Но такой дизайн будет плохим выбором по целому ряду причин:
- неудобство в ношении — оставляет руки открытыми до локтя, что влечет за собой серьезный дискомфорт в холодное время года;
- трудности со стилизацией – такие модели сложно комбинировать с другой одеждой и аксессуарами, даже выбор подходящих перчаток может отнять много времени;
- короткий тренд – в этом сезоне такой вариант может и уместен, но к следующему такая модель с высокой вероятностью устареет.
Нестандартные решения достаточно интересны, но при покупке куртки и пуховика лучше ориентироваться на свой комфорт, а не оригинальность внешнего вида.
Большое количество декоративных деталей и складной крой
Массивные детали, асимметрия – такие элементы делают базовый наряд слишком громоздким, да еще добавляют объемы. Поэтому следует избегать изделий, украшенных подобным декором:
- складные застежки;
- массивная фурнитура;
- большие пуговицы.
Поэтому даже дорогая вещь может казаться бюджетной — все из-за ее "перегруженности" ненужными деталями. Рациональнее купить минималистичный пуховик с чистыми линиями, который выглядит стильно и современно.
Металлические ремни и меховая отделка
Роскошь и шик – главные антитренды последних лет. На пике популярности лаконичность, простота и минимализм, потому устаревших аксессуаров лучше избегать. А отказ от меха в пользу искусственных аналогов и вовсе оправдан нравственными и экологическими соображениями.
Мелкие горизонтальные стежки
К минусам, имеющим модели с такой текстурой, следует отнести следующие особенности:
- визуально уменьшают рост;
- делают силуэт шире и создают дисбаланс;
- имеют старомодный вид, что вызывает ассоциации с недорогими изделиями.
Основа современных образов – пуховики и куртки с вертикальными или диагональными стежками. И лучше выбирать классические серии без лишних деталей: в такой одежде можно комфортно встретить далеко не одну зиму.