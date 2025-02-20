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20 февраля 2025, 12:12
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Антитренды 2025 года: как не купить устаревший пуховик

20 февраля 2025, 12:12
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Чтобы избежать неудачных приобретений, стоит отдать предпочтение базовым решениям, советуют эксперты.

В мире моды тенденции постоянно меняются: каждый новый сезон приносит свежие идеи. Но далеко не все из них удачные и заслуживают внимания: каждый год на полках магазинов появляются антитренды, совершенно не соответствующие духу времени. Чтобы избежать неудачных приобретений, стоит отдать предпочтение базовым решениям: например, созданная брендом Канада Гус куртка — это классика, которая будет выглядеть дорогостоящей и актуальной даже через несколько лет после покупки. А знание особенностей устаревших фасонов и деталей поможет не допустить ошибок и заказать универсальный и удобный пуховик, который обеспечит надежную защиту от холода, ветра и осадков.

Рукав ¾: модная идея, не нашедшая отклика

Идея укороченного рукава на теплой одежде возникла давно — и периодически она снова напоминает о себе. Но такой дизайн будет плохим выбором по целому ряду причин:

  • неудобство в ношении — оставляет руки открытыми до локтя, что влечет за собой серьезный дискомфорт в холодное время года;
  • трудности со стилизацией – такие модели сложно комбинировать с другой одеждой и аксессуарами, даже выбор подходящих перчаток может отнять много времени;
  • короткий тренд – в этом сезоне такой вариант может и уместен, но к следующему такая модель с высокой вероятностью устареет.

Нестандартные решения достаточно интересны, но при покупке куртки и пуховика лучше ориентироваться на свой комфорт, а не оригинальность внешнего вида.

Большое количество декоративных деталей и складной крой

Массивные детали, асимметрия – такие элементы делают базовый наряд слишком громоздким, да еще добавляют объемы. Поэтому следует избегать изделий, украшенных подобным декором:

  • складные застежки;
  • массивная фурнитура;
  • большие пуговицы.

Поэтому даже дорогая вещь может казаться бюджетной — все из-за ее "перегруженности" ненужными деталями. Рациональнее купить минималистичный пуховик с чистыми линиями, который выглядит стильно и современно.

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Металлические ремни и меховая отделка

Роскошь и шик – главные антитренды последних лет. На пике популярности лаконичность, простота и минимализм, потому устаревших аксессуаров лучше избегать. А отказ от меха в пользу искусственных аналогов и вовсе оправдан нравственными и экологическими соображениями.

Мелкие горизонтальные стежки

К минусам, имеющим модели с такой текстурой, следует отнести следующие особенности:

  • визуально уменьшают рост;
  • делают силуэт шире и создают дисбаланс;
  • имеют старомодный вид, что вызывает ассоциации с недорогими изделиями.

Основа современных образов – пуховики и куртки с вертикальными или диагональными стежками. И лучше выбирать классические серии без лишних деталей: в такой одежде можно комфортно встретить далеко не одну зиму.

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