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Юрий Богданов блогер info@regionews.ua
19 февраля 2025, 17:05

Переговоры, ливни, хитрые планы и таймлайны

19 февраля 2025, 17:05
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Давайте немного систематизируем что есть сегодня. Есть встреча между США и Россией в Саудовской Аравии
Давайте немного систематизируем что есть сегодня. Есть встреча между США и Россией в Саудовской Аравии
фото из открытых источников
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Там они договорились договариваться. Есть версия американской стороны, которая говорит, что в целом все выглядит так: "заморозка - выборы в Украине - фиксация окончательного соглашения". Есть версия россиян, что они ни о чем конкретном не договорились. Есть позиция президента Украины, европейских союзников, адекватных американцев – без Украины переговоры об Украине невозможны.

Какие важные нюансы нам тоже известны:

1. Украина не подпишет никакой заморозки без гарантий безопасности Гарантии безопасности могут быть разными, самые надежные – поставки вооружений, денег на содержание большой армии пока Украина будет восстанавливаться, технологий, все остальное – бонус.

2. То, что Путин хочет что-то подписывать и о чем-то договариваться. – это пока предмет веры Трампа. Только страх за сохранение режима толкнет его на настоящие переговоры. Ибо для него завершение войны открывает МНОГО РИСКОВ.

3. У нас есть деньги и оружие воевать еще как минимум год. Есть европейские поставки, есть поддержка от Японии, а также наращивающий мощности владелец ВПК.

4. Попытка оттащить Россию в американский лагерь против Китая обречена на провал. Или потребуют много времени, усилий и затрат. Я вчера писал почему.

Так что механизмов прогнуть Украину на переговорные без учета наших интересов пока нет. Как и Европу в целом.

Поэтому даже если предположить, что реальные переговоры начнутся, даже первый этап "американского плана" о прекращении огня займет много месяцев. Потому что потребуется учет позиций всех сторон по основным параметрам заморозки. Каким? Ну, давайте перечислю, какие процессы сопровождают первый этап. И это не исчерпывающий список.

№1. Создание контактных групп. Должны быть определены делегаты от сторон, посредников, наблюдателей (здесь точно будут Украина, Россия, США, ЕС, Британия, Китай, Турция, КСА, ОАЭ).

№2. Декларация намерения о прекращении войны. Здесь – и заявление о готовности к остановке боевых действий с обеих сторон, и гуманитарные шаги – открытие гуманитарных коридоров, облегчение доступа к пленным и пострадавшим. Если таких шагов нет – это ни о чем.

№ 3. Обмен информацией о пленных и пропавших без вести. Чтобы не было как с Корейской войной, когда пленных освобождали 50 лет спустя. Соответственно, обмен "всех на всех" после верификации – одна из отправных точек.

№4. Согласование временного прекращения огня. Это - стартовая точка процесса заморозки, собственно, в полях Поэтому нужно определить, кто будет осуществлять этот контроль и мониторинг (а это должны быть минимум три стороны - от Украины, от России и нейтральная).

№5. Определение временной линии разграничения. Должна быть четкая фиксация, где расположены войска и техника на момент остановки боевых действий. Эта линия – не "сдача территорий", а техническое решение, чтобы разводить стороны.

№6. Определение параметров демилитаризованной зоны. Опять-таки, скорее всего, представителями двух сторон от третьих стран и отдельно – от нейтральных стран.

№7. Определение параметров гарантий безопасности. Этот процесс – и предшествует, и сопровождает весь первый этап. Сюда же входят вопросы финансирования восстановления, финансирования армии, поставки оружия и миротворцев с нашей стороны.

Это не исчерпывающий список. Но без 7 перечисленных пунктов даже этап заморозки не может быть пройден. Поэтому все эти "завершим боевые действия к Пасхе" у меня вызывают очень большой скепсис.

Но, допустим, мы прошли заморозку с учетом наших требований. Мы провели выборы. Выбрали нового президента (или переизбрали действующего), избрали парламент, прочее. Так вот.

А кто сказал, что после этого какой-то "финальный договор" вообще будет подписан? Фактически описанный план напоминает Корейскую войну. Там мир не подписан уже 72 года назад.

И нет, не надо столь презирать свой народ. Украинцы не выберут того, кто подпишет капитуляцию.

Так что никакого смысла рыть умирающие ямы не вижу. Трампу и ко еще придется столкнуться со строгой реальностью - если они действительно не понимают ее, а не притворяются клоунадой безапелляционной решимости.

переговоры мир США Украина договор РФ
 
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