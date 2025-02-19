Внизу под этим постом вы найдете карту, которой мыслит Дональд Трамп. Ибо если вам кажется, что окружающий мир сошел с ума, то вам кажется. Мир просто становится очень оптимальным. Как Дональд Трамп – мужчина с состоянием в 7 миллиардов долларов

Внизу под этим постом вы найдете карту, которой мыслит Дональд Трамп. Ибо если вам кажется, что окружающий мир сошел с ума, то вам кажется. Мир просто становится очень оптимальным. Как Дональд Трамп – мужчина с состоянием в 7 миллиардов долларов

фото: Facebook

Сразу скажу, что я никогда не была поклонницей трампистов и это легко можно проследить на моей странице. Однако сейчас мне кажется важно их понять, а не только эмоционально воспринимать.

Так вот Трамп действительно хочет Make America great again, и путь к этому он видит через деньги и ресурсы, которые эти деньги будут приумножать. Я знаю, что ничего нового в этом нет, и мы должны давно выстраивать поведение с ним не через призывы о справедливости, а именно через эту призму. В конце концов Банковая эту тему смогла команде Трампа "продать" через соглашение о редкоземельных металлах. Но мы ее сами предложили, а потом отвергли. И хотя сделка была плохая, мне кажется, что Трамп не зря писал книгу об искусстве заключать сделку. Интересно, читали ли ее 5-6 менеджеров власти.

Вместо этого ему это предложила россия. И предложение сегодня процитировали так: Россия предложила Трампу соглашение по российским природным ресурсам – нефть и доступ к Арктике.

Похоже, Арктика для Трампа – это новый клондайк, потому что как вы видите на карте – там и Гренландия, и Канада, и РФ. И совсем чуть-чуть Америки. А он хочет, чтобы было больше. О чем свидетельствует вся его риторика.

Дело в том, что в соответствии с международным правом, доступ на разработку ресурсов Арктики имеют страны, граничащие с Арктикой по суше. Вот они все и на карте.

Ресурсы Арктики грандиозны. Ледники тают, и добывать их будет проще. Там сосредоточено:

30% газовых месторождений

около 15% нефти

золото, никель, вольфрам, платина, палладий, уран, молибден

редкоземельные металлы, лидером из произведения которых сегодня является Китай. А важны они для всей индустрии, перспективы которой Дональда точно доложил Илон Маск.

Но вернемся к Китаю. Поднебесная тоже давно хотела получить доступ к ресурсам Арктики и предлагала изменить для этого международное право. Но оно устраивает Трампа, который сегодня, кроме доступа к ресурсам, решает еще одну геополитическую задачу – оторвать россию от Китая.

Игра была рискованной, потому что Трамп избран на четыре года, а правители Китая правят десятилетиями, и это риск для путина. Но, вероятно, сработало то, что он хочет в большую игру здесь и сейчас, понимая, что четыре года в его возрасте это тоже много. Очевидно, американцы играют на этих его амбициях. И таким образом они резко ослабляют роль Китая и группы БРИКС. Если, конечно, договорятся, потому что я бы не исключала включения в процесс Пекина.

И в этой геополитической игре realpolitik мы не цель, а средство достижения цели.

Повторюсь, это не значит, что мне это нравится, категорически нет. Но это нужно учесть, разрабатывая стратегию нашего поведения. Это задача власти – иметь стратегическое мышление, просчитывать такие вещи и даже принимать непопулярные решения, если они необходимы.

Старого света больше нет. Кругом циничная realpolitik. И это базовое, что нужно учитывать, если хотим выжить как государство. И антиамериканские настроения нам в этом не сильно помогут.