В деяких ЗМІ і в соціальних мережах розпочався ажіотаж навколо повідомлення колишнього журналіста BBC News Деніела Пратта про те, що президент Володимир Зеленський нібито ухвалив рішення балотуватися на другий термін та робить ставку на політичний союз із Валерієм Залужним

В деяких ЗМІ і в соціальних мережах розпочався ажіотаж навколо повідомлення колишнього журналіста BBC News Деніела Пратта про те, що президент Володимир Зеленський нібито ухвалив рішення балотуватися на другий термін та робить ставку на політичний союз із Валерієм Залужним

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/

Нібито вибори готуються вже на осінь, а Залужного переконали в доцільності політичного союзу з Володимиром Зеленським, так щоб він переобрався на другий президентський термін. Судячи по тексту статті Деніела Пратта, його версія базується на "інформації" від українських "інсайдерів".

Медіарадниця Валерія Залужного Оксана Тороп вже спростувала цю інформацію. І взагалі ця версія Пратта виглядає дуже сумнівною, зокрема теза про підготовку виборів восени, та їх проведення в умовах воєнного стану. Для того, щоб відбулися навіть повоєнні вибори, за оцінкою фахівців потрібно декілька місяців масштабної підготовчої роботи і зміни законодавства. Жодних ознак такої підготовки зараз не простежується, зокрема і в діяльності робочої групи Верховної Ради з підготовки повоєнних виборів. Щоб вибори відбулися восени, вже зараз треба починати необхідну організаційну підготовку, а перші процедури виборчої кампанії мають розпочатись вже у серпні.

Міркування автора статті про зміни в Конституції України для проведення виборів під час воєнного стану також виглядають дивними. І сам Деніел Пратт і, мабуть, його "джерела" не знають, що під час воєнного стану не можна змінювати Конституцію України.

Єдина теза зі статті Деніела Пратта, яка, скоріше за все, відповідає дійсності – про рішення Зеленського балотуватись на другий термін. Я про таке чув ще минулого року. А зараз, після зміни керівництва Офісу президента України, така установка, мабуть, знов стала актуальною.

В чому сенс такого "вкиду" про нібито політичний союз між Зеленським і Залужним і про вибори восени?

Судячи із змісту цього "повідомлення", перш за все це спрямовано проти Валерія Залужного. Треба представити його слабкою політичною фігурою, переконати потенційних прихильників Залужного (а їх в Україні доволі багато) в тому, що він не піде на президентські вибори. А це потрібно для нейтралізації і дискредитації єдиного реального конкурента для Володимира Зеленського на президентських виборах. Більшість тих українців, які готові підтримати Залужного, особливо у другому турі президентських виборів, хочуть зміни президента України. І ставка робиться на те, щоб розчарувати цих виборців, представити Залужного як потенційного союзника Зеленського, а паралельно сформувати уявлення про безальтернативність другого президенства Володимира Зеленського.

По-друге, це чергове провокування електорального фальстарту для деяких політичних сил і потенційних кандидатів в президенти. За останні півтора роки це відбувалося вже декілька раз.

І на останок трохи конспірології. В статті Деніела Пратта згадуються різні українські політики, але не має жодної згадки про Кирила Буданова, хоча українські коментатори регулярно включають його в різні електоральні розклади. І чому ж автор статті зовсім "забув" про Буданова?

Щодо Валерія Залужного, то дуже помітно, що він, як посол України, зберігає політичний нейтралітет. Я не знаю, чи піде він на президентські вибори, але те, що він уникає втягування у відверту політичну боротьбу в умовах війни, є проявом відповідальної громадянської позиції. Нам спочатку треба вистояти у війні проти Росії, а потім вже думати про реалізацію політичних амбіцій.