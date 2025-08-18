Встреча Трампа и Путина на Аляске вызвала огромный ажиотаж. Информационно обсасывали почти каждую деталь этого действа

Фото: скриншот

Что ж, политическое шоу прошло. Бурная информационная и политическая волна от этой встречи продолжается. А вот конкретных официальных результатов этой встречи практически нет. Кстати, как я и предсказывал.

Имиджево и частично политически (скорее тактически) от этой встречи выиграл Путин, и только благодаря заигрыванию и жестам уважения со стороны Трампа. Но, по моему мнению, эти переговоры не стали полной политической победой российского диктатора. Он выполнил и даже, благодаря Трампу, перевыполнил свои задачи-минимум (демонстрация преодоления дипломатической изоляции со стороны США, восстановление хороших отношений с Трампом, и в значительной степени своего манипулятивного влияния на него), но не имеет конкретных и официальных договоренностей с США, ни в вопросах завершения российско-украинской войны, ни в вопросах возобновления экономического сотрудничества США и РФ. Судя по информации с саммита, вопрос отмены антироссийских санкций даже не начали обсуждать. Министр финансов России А. Силуанов и путинский экономический советник К. Дмитриев зря вылетали в Аляску. Даже о возобновлении прямого авиасообщения или совместных проектам в кино и хоккее не договорились.

Тем не менее, для Путина этот саммит стал очевидным успехом, а вот для президента США это был провал, имиджевый, переговорный и политический (с точки зрения потенциальных негативных последствий, восприятие Трампа как слабака, на которого можно и нужно давить, и которым можно успешно манипулировать).

Имиджевый провал Трампа и его огромная тактическая ошибка была в том, как президент США принимал Путина. Весь этот торжественный антураж, жесты уважения Путину выглядели отвратительно. Это был стыд и позор. Безусловно, это украинское восприятие, в первую очередь. Думаю, что отношение к Трампу в Украине после встречи на Аляске только ухудшилось. Но и в Европе, и даже многие в США, это тоже восприняли критично.

Однако проблема была не только в том, как это выглядело. С высокой вероятностью, Путин это чувствовал как восприятие его силы (уважают, значит, боятся), и как то, что Трамп очень хочет договориться с ним, а значит можно диктовать свои требования. В значительной степени неуступчивость Путина была обусловлена и военной ситуацией в Украине. Путин считает, что он выигрывает войну, зачем ему идти на уступки и договариваться о прекращении огня. По всей вероятности, в ходе этих переговоров Путин вновь начал воспринимать Трампа как политического любителя, которым можно манипулировать. Похоже, что переговорная инициатива была на стороне Путина. Но для Трампа нельзя было полностью согласиться с российскими условиями прекращения войны. Это выглядело бы как явное поражение и нарушение обещаний, которые он предоставил президенту Зеленскому и европейским лидерам накануне встречи на Аляске.

Формальным признаком провала саммита на Аляске для США стало внезапное сокращение его переговорной программы, отказ от совместного рабочего обеда и переговоров в расширенном составе. Судя по всему, это было инициировано американской стороной. Может Трамп просто устал. Ему трудновато выдерживать сложные многочасовые переговоры. Но, как пишут в Wall Street Journal, Трамп был явно недоволен и раздражен после встречи с Путиным, что чувствовалось и в его дальнейшем общении с президентом Зеленским и европейскими лидерами. Но публично президент США этого не демонстрировал. Он всегда должен выглядеть победителем. Отсюда и заявления Трампа и Виткоффа об успешных переговорах на Аляске.

Поскольку официальных и конкретных договоренностей на Аляске не было, а ожиданий и подозрений по поводу вероятных "договорняков" было много, началась большая и мутная волна "утечек", инсайдов, предположений и просто примитивной конспирологии, что якобы о чем-то все же договорились, но специально об этом не сообщают. Почти все эти "истоки" скорее отражают вопросы, которые действительно обсуждались в Анкоридже, но часто их безосновательно выдают за "договоренность". Пожалуй, наиболее точно это определил Марко Рубио: "Мы добились прогресса в том смысле, что определили потенциальные темы (сферы) для соглашения".

Вообще у меня эффект "дежавю", будто я снова смотрю информационно-политический сериал "Испорченный телефон", и в главной роли снова Стив Виткофф. После своего визита в Москву 6 августа он натворил путаницы по теме "обмена территориями" (и эта путаница снова продолжается). Сейчас он свое восприятие и свое толкование обещаний Путина о "гарантиях безопасности" и решении территориальных вопросов выдает почти за договоренности. Показательно, что в оценках и высказываниях Стива Виткоффа и Марко Рубио по поводу обсуждений на саммите в Анкоридже, которые они сделали 17 августа, существуют существенные разногласия. Марко Рубио гораздо более осторожен, а Стив Виткофф снова широко и в положительном смысле истолковывает мнение Путина. Поэтому не стоит удивляться, что каша и неразбериха по итогам дискуссии с Путиным на Аляске возникла и в голове Трампа.

На Аляске не был согласован какой-либо общий американо-российский мирный план. И американцы не согласились на какие-либо неприемлемые для нас уступки. И это хорошо. Но нехорошо то, что Трамп снова качнулся в сторону Путина в понимании дальнейших путей переговорного процесса о завершении российско-украинской войны. Трамп поддержал путинскую идею, что вместо прекращения огня нужно заключать всеобъемлющее мирное соглашение. И что якобы это будет быстрее и надежнее, чем перемирие на фронте. На самом деле это не так, но Путину удалось убедить Трампа и Виткоффа, что его предложения компромиссны и заслуживают рассмотрения. Еще больше проблема заключается в том, что Трамп считает, что ради скорейшего мира Украина должна пойти на односторонние уступки. Какие-то уступки и "гарантии" пообещал и Путин, но от Украины требуют гораздо больших и принципиальных уступок.

Переговоры в Вашингтоне с президентом Зеленским, которые назначил Трамп на 18 августа, наверняка направлены на то, чтобы убедить президента Украины согласиться на уступки. Чтобы нейтрализовать эту проблему, а также риск нового конфликта Зеленского с Трампом, вместе с нашим президентом на переговоры в Вашингтон едет целая группа европейских лидеров, что является беспрецедентным событием в отношениях европейских стран с США. Это не просто группа поддержки президента Зеленского. Они направляются в столицу США, чтобы убеждать Трампа в необходимости более сбалансированной позиции, в том, что нельзя заключать мир на условиях Путина. Это явно не понравилось Трампу, и он все же настоял на том, что сначала должны быть его личные переговоры с Зеленским, а потом уже встреча с европейскими лидерами. Так или иначе, Трампу не удастся игнорировать позицию европейцев. А для президента Украины влияние европейцев на президента США является значительным усилением его переговорных позиций.

Перед президентом Зеленским и европейскими лидерами будет очень непростая задача – как убедить Трампа вернуться к позиции о первоочередном прекращении огня, как снять с президента США волшебство путинского дурмана, и в то же время не рассориться с Трампом, не оттолкнуть его еще больше в сторону российского диктатора.

То, что началось на Аляске (а, вернее, еще 6 августа в Москве) и продолжится 18 августа в Вашингтоне – это острая тактическая борьба за позицию Трампа в переговорах о завершении российско-украинской войны. Уже очевидно, что на Трампа можно и нужно влиять, и позиция Трампа по пути завершения войны в Украине уже неоднократно менялась. Вряд ли удастся убедить Трампа уже сейчас. А может, и вообще не удастся. Тем не менее, Украина вместе с европейскими лидерами будет отстаивать общие позиции по условиям завершения войны. Переговоры в Вашингтоне только промежуточный этап напряженной политической борьбы за Трампа и вокруг Трампа. И пока это далеко не кульминация переговорного процесса.