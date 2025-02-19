О переговорах в Эр-Рияде и структуре переговорного процесса

В связи с переговорами в Эр-Рияде между США и Россией у нас и в Европе произошел очередной всплеск эмоций. И снова говорят об измене Трампа (предлагаю уже ввести новый термин «трампо-измена»), о том, что нас бросили, о переговорах об Украине без Украины и т.д.

В связи с переговорами в Эр-Рияде между США и Россией у нас и в Европе произошел очередной всплеск эмоций. И снова говорят об измене Трампа (предлагаю уже ввести новый термин «трампо-измена»), о том, что нас бросили, о переговорах об Украине без Украины и т.д.

А что на самом деле? Действительно ли нас отстранили от переговорного процесса?

В этом контексте советую всем внимательно присмотреться к структуре переговорного процесса по завершению российско-украинской войны. Этот процесс начал Трамп. И он вместе со своими советниками определил специфическую структуру переговоров. Ее главная особенность на данном этапе состоит в том, что США ведут параллельные переговоры по отдельности с Украиной и по отдельности с Россией. И почему-то многие комментаторы этого не замечают и продолжают взывать о том, что Украину якобы исключили из переговоров. Видимо, это потому, что они не замечают переговоры между США и Украиной, не имеющие скандально-конфликтного характера (возможно за исключением истории с соглашением о стратегических ресурсах), а вот любые официальные контакты между США и Россией сразу становятся поводом для громких заявлений и подозрений об измене. Хотя Трамп еще до переизбрания Президентом США постоянно обещал, что он будет вести переговоры и с Путиным, и с Зеленским, и с Украиной, и с Россией. Поэтому не стоит удивляться его телефонному разговору с Путиным. Удивительно, что это произошло только на прошлой неделе, а не сразу после выборов, как обещал Трамп, или хотя бы в ноябре-декабре прошлого года.

То, что между США и Россией наконец-то состоялись первые официальные переговоры, я скорее оцениваю положительно. Проблема была раньше, когда между США и Россией тоже происходили переговоры, но неофициально и в закрытом режиме. Обе стороны подтверждали сам факт переговоров, но политики и широкая международная общественность ничего не знали о том, когда, как и о чем проходят эти переговоры. Сейчас у нас есть ответы на эти вопросы, и, соответственно, можем реагировать на переговорные события, а государственные деятели (в том числе и украинские) имеют возможность более целенаправленно влиять на дальнейший процесс.

В отличие от переговорных контактов Трампа с россиянами, переговоры Трампа с Украиной изначально были достаточно публичными и в большинстве случаев официальными. И выглядели они как-то рутинно. В начале февраля наш посол в США Оксана Маркарова поговорила с Китом Келлогом, спецпредставителем Трампа по переговорам по завершению российско-украинской войны. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак установил рабочие контакты и поговорил по телефону с помощником Трампа по национальной безопасности Майклом Уолтцем. Кстати, для Андрея Борисовича есть прекрасная возможность сейчас позвонить по телефону Майклу Уолтцу и получить от него информацию о переговорах в Эр-Рияде, как от непосредственного участника этого события, а также напомнить, что Трамп собирался встретиться с Президентом Зеленским. Переговоры, формально похожие на встречу в Эр-Рияде, состоялись между Украиной и США в Мюнхене. При этом они были статусно более высокого уровня – с украинской стороны делегацией возглавлял Президент Зеленский, США – Вице-президент Джей Ди Вэнс. 19 февраля в Киев приезжает Кит Келлог. Однако во всех этих событиях нет ауры чрезвычайности и определяемости. А вокруг переговоров в Эр-Рияде просто взрыв политических фобий и околопереговорной конспирологии.

Я уже писал об этом, но еще раз напоминаю, что Кит Келлог, выступая в Мюнхене, подтвердил сам факт отдельных переговоров с Россией и Украиной и наличие отдельных переговорных групп, в том числе то, что он будет отвечать за переговоры с Киевом и европейцами, а Уиткофф – за переговоры с Москвой. Но согласовываться эти отдельные переговоры должны в Овальном кабинете Белого дома. Там будут определяться и дальнейшие переговорные действия. А дальше должны быть прямые переговоры между Россией и Украиной по модерации США. Об этом четко сказал в Мюнхене вице-президент США Джей Ди Вэнс. То есть, никто не исключает Украину из переговорного процесса. Украина есть и будет в переговорах. И об этом говорят все официальные лица США – от Кита Келлога и Марко Рубио до Джей Ди Венса и самого президента США Дональда Трампа.

Но также нужно объективно понимать, что переговоры с россиянами для Трампа более важны. И здесь не об измене, а о реальном геополитическом статусе России и о куче проблем в двусторонних отношениях с Россией, которые Трамп хочет разрулить. В конце концов, есть такой банальный мотив, что проблемы в дальнейшем продвижении переговоров о завершении российско-украинской войны сейчас у американцев именно с россиянами, а не с нами. Для этого так продолжительны и сложны переговоры в США именно с россиянами.

Главная цель переговоров в Эр-Рияде – подготовка личной встречи Трампа и Путина, определение ее повестки дня, поиск компромиссов по проблемным и спорным вопросам, которые переговорные команды должны предложить лидерам своих стран. В частности, это касается и некоторых вопросов по завершению войны между Россией и Украиной. Точно также и мы обсуждаем некоторые вопросы с американцами (и пока без россиян). Поэтому на предварительном этапе переговорного процесса к этому нужно относиться достаточно спокойно, но на всякий случай целесообразно напоминать нашим американским друзьям (что и делает Президент Зеленский), что мы не будем соглашаться на то, о чем договаривались без нашего участия и что не отвечает нашим интересам. Собственно, мы это уже продемонстрировали американцам по проекту ресурсного соглашения.

Обратите внимание, о чем договорились в Эр-Рияде: официальное определение переговорных групп; о том, чтобы как можно быстрее назначить послов, чтобы снять "препятствия дипломатических миссий", в том числе ограничения на банковские переводы в посольства; о возобновлении прежней численности сотрудников посольств в Москве и Вашингтоне (кстати, проблема максимального сокращения этих дипмиссий возникла в первое президентство Трампа); о будущем сотрудничестве в области экономики и инвестиций (скорее всего, это рамочные общие договоренности без конкретики). То есть, договоренности касаются относительной нормализации двусторонних дипломатических отношений и механизмов продолжения переговоров.

Но нет договоренностей по принципиально значимым политическим вопросам. Даже не определена конкретная дата встречи Трампа и Путина, хотя накануне анонсировалось, что эта встреча должна состояться на следующей неделе. Опосредованно это означает, что нет прорыва в ключевых политических вопросах, в том числе касающихся завершения войны между Россией и Украиной. Речь идет и о главной переговорной позиции США, что мирный процесс должен начаться с соглашения о прекращении огня. Путин же не хочет прекращать огонь, он хочет и войну продолжать, и одновременно договариваться о большом мирном соглашении (конечно на российских условиях). Интересно, Трамп и дальше будет думать, что Путин стремится к прекращению войны в Украине? Сколько еще переговорных попыток нужно для него, чтобы отвергнуть иллюзии по поводу "миролюбия" Путина?

Безусловно, не стоит забывать об имеющихся и потенциальных рисках. Очевидно, что россияне хотят сыграть на бизнес-инстинктах Трампа и подсадить его на крючок больших и привлекательных инвестиционных проектов (и об этом уже договариваются). А в обмен Кремль может потребовать уступок от США в вопросах безопасности и, особенно, по условиям завершения войны в Украине. При личной встрече с Трампом Путин может сыграть на психологических слабостях Трампа. Поэтому переговорный процесс о завершении российско-украинской войны действительно следует как можно скорее выводить в плоскость прямых переговоров между Россией и Украиной с посредническим участием США.