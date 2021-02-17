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Владимир Фесенко политолог [email protected]
17 февраля 2021, 16:05 32

Проблема НАБУ: согласован ли вопрос о замене Сытника

17 февраля 2021, 16:05 32
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Для Артема Сытника в этот раз все серьезно. Может быть это самая сложная для него ситуация за все время его работы в НАБУ
Для Артема Сытника в этот раз все серьезно. Может быть это самая сложная для него ситуация за все время его работы в НАБУ
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Врагов и недоброжелателей у А.Сытника – море, и за последнее время число их даже прибавилось. Не думаю, что в числе этих врагов Президент Зеленский (как сообщил Шабунин). Но разные источники говорят, что глава государства сильно недоволен отсутствием значимых результатов в работе новых антикоррупционных институций (даже судью Вовка не могут в суд привести). А вот союзников у Артема Сытника внутри страны – раз два и обчелся: верный Шабунин, Сергей Лещенко, может быть, еще несколько старых друзей. Но все они не имеют существенного влияния ни в руководстве страны, ни, тем более, в парламенте. Одна надежда – на западных партнеров, которые его регулярно защищали еще со времен Порошенко. Но что-то подозрительно тихо. Может быть пока. У меня сильное подозрение, что вопрос об отстранении Сытника неофициально проговаривался с западными друзьями Украины. Временной заменой будет Гизо Углава (нынешний первый зам Сытника), который вряд ли вызовет возражения у сторонников НАБУ, а будущий официальный преемник будет избираться по конкурсу, но при согласовании с западными партнерами, которые помогали создавать НАБУ. Возможно, компромисс заключается в следующем: полномочия НАБУ не урезаются, новая редакция закона о НАБУ принимается достаточно быстро (чтобы снять правовую коллизию, вызванную решением Конституционного суда), антикоррупционная политика не только не сворачивается, но будет усилена. Против Сытника в диалоге с западными партнерами, вероятно, использовали следующие аргументы: недостаточная эффективность работы НАБУ при его руководстве (за 5 лет работы нет весомых и впечатляющих результатов); без замены А.Сытника обновленный закон о НАБУ не пройдет через Верховную Раду.

Поэтому, если в ближайшее время не будет публичной реакции западных партнеров в защиту Артема Сытника, значит вопрос о его замене в основном согласован. А вот если, как и раньше, Запад грудью встанет на защиту Сытника, тогда все будет гораздо сложнее.

Владимир Зеленский НАБУ увольнение Артем Сытник президент КСУ

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