В Офисе президента отреагировали на неоднозначную информацию о съёмках новогоднего ролика

Советник главы ОП опроверг, что дети снимались до ночи, но умолчал о гонораре

Советник главы ОП опроверг, что дети снимались до ночи, но умолчал о гонораре

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Об этом в комментарии "Стране" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передаёт RegioNews.

У Зеленского прокомментировали скандал с детьми в новогоднем обращении президента.

В Офисе президента опровергли, что дети в новогоднем ролике Зеленского снимались до 3 часов ночи. Там утверждают, что съемки с детьми заняли всего несколько часов, а в процессе этого никакие законы не были нарушены. С родителями детей заключили официальные договора, они дали согласие на съемку и сопровождали маленьких актеров на площадке.

Подоляк объяснил концепцию новогоднего ролика тем, что "именно дети формулируют свои мечты и желания, которые взрослые должны постараться реализовать в будущем". Он сообщил, что съемки новогоднего поздравления президента состоялись только 27 декабря 2020 года в Мариинском дворце и на площади перед ним. А участие детей "продиктовано логикой самого поздравления - именно к детям, будущему нашей страны, обращается президент Украины".

По словам Подоляка, в видео с президентом были задействованы дети, у которых уже был опыт съемок. А искали маленьких актеров через кастинг-менеджеров. Офис президента их отбором не занимался. К тому же он сказал, что с агентством Lot съемочная группа не сотрудничала – а в соцсетях тиражируется как раз якобы объявление этого агентства.

Похоже, что это очередная искусственная попытка политических оппонентов создать скандал там, где его нет и быть не может, - заявил Михаил Подоляк.

По его словам, на съемочной площадке детей сопровождали родители, которые дали письменные разрешения на съемку, которая заняла несколько часов. Однако Подоляк уклонился от ответа на вопрос о том, какой гонорар получили маленькие актёры и кто финансировал проект.

Родители подписывали стандартные договора с агентством. Они же являются юридически ответственными лицами и сами принимают решение о степени и объеме вовлеченности своих детей в творческий процесс. В данном случае это был необычный ивент. Престиж. Важность для государства, - уклончиво сказал Михаил Подоляк.

По словам советника, резонанс в соцсетях после обращения Зеленского - показатель того, что новогоднее поздравление президента никого не оставило равнодушным.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп прошлого созыва Борислав Берёза заявил, что ради ролика Зеленского был использован детский труд с нарушением закона, а более 20% граждан Украины негативно оценили новогоднее поздравление президента Зеленского.