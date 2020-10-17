Помогут ли выборы-2020 сформировать новые практики партийного строительства

Нынешняя избирательная кампания — это еще и проверка (тест) на партийное строительство. Например, для «Слуги народа» именно местные выборы стали толчком для создания региональной партийной инфраструктуры, а избирательная кампания и послевыборный период станут ее первым испытанием

Нынешняя избирательная кампания — это еще и проверка (тест) на партийное строительство. Например, для «Слуги народа» именно местные выборы стали толчком для создания региональной партийной инфраструктуры, а избирательная кампания и послевыборный период станут ее первым испытанием

Для уже существующих партий – это тест на то, кто и как контролирует местные парторганизации. Две типичные тенденции в этой связи – 1) конфликты конкурирующих группировок за формирование партийных избирательных списков и выдвижение своего кандидата в мэры; 2) перекупка партийной франшизы на местах местными кланами.

Местные выборы-2020 – это также и период "политических стартапов" - новых партийных проектов. Однако инициировать и раскрутить новую партию, и даже добиться успеха на выборах – это только полдела. Наша политическая практика знает немало примеров, когда выборы выигрывал новый политический бренд (за счет успешной рекламной кампании), а самой партии не было. В случае с "Народным фронтом", к примеру, партию так и не создали. И где сейчас "Народный фронт"?

Поэтому мало создать новую партию. Она еще должна пройти испытание несколькими выборами, иногда испытание утратой статуса правящей партии, и проверку на создание реальной партийной инфраструктуры на местах. Из нынешних парламентских партий только "Батькивщина" прошла разнообразные испытания за 20 лет своего существования. А вот ее конкуренты в прошлом – Партия регионов и "Наша Украина" - почили в бозе, и в Верховной Раде присутствуют уже их идеологические наследники. Но и они проходят испытание. В ОПЗЖ – тест на сожительство конкурирующих бизнес-политических группировок ("Оппозиционный блок" после нескольких лет существования такой тест не прошел). "Европейская солидарность" сейчас проходит проверку оппозиционным статусом. Но наличие в роли партийного лидера одного из богатейших олигархов страны, предельно мотивированного на политический реванш, является главным стимулом для масштабной активности "Евросолидарности". А вот "Голос" проходит сейчас драматическое испытание, связанное с уходом из активной политики лидера и основателя этой партии. В абсолютном большинстве случаев новые партийные проекты при такой ситуации прекращали свое существование или быстро теряли свое влияние и популярность. В лидерских партиях это практически неизбежно. "Голос" как раз в ходе местных выборов пытается и перестроить свою партийную модель (с лидерской на идеологическую) и выжить как самостоятельная политическая сила.

Один из важнейших инструментов партийного строительства (если не ключевой) – создание действенной и стабильной системы финансирования партийной деятельности. Почти все наши ведущие партии избрали простую и надежную систему финансирования – за счет партнеров из крупного бизнеса. Но именно эта ситуация создает одну из главных проблем (деформаций) для украинских партий – их зависимость от олигархических кланов. Поэтому создание в Украине современных и демократичных партий требует формирования цивилизованной и прозрачной системы партийного фандрейзинга (системы сбора пожертвований на финансирование партийной деятельности, в том числе избирательных кампаний). Такие попытки у нас предпринимались, в частности Анатолием Гриценко. Но они были редкими и не очень удачными. На нынешних местных выборах такую попытку предпринял "Голос", который создал систему онлайн-пожертвований. Интересно как эта форма финансирования избирательной кампании сработает на практике. Поэтому после выборов ждем от "Голоса" публичного отчета о том, как система онлайн-финансирования показала себя, в какой мере она позволила обеспечить затраты на проведение избирательной кампании. В любом случае крайне важно сейчас искать и формировать новые и демократичные практики партийного строительства. Только таким образом можно покончить с исторической зависимостью нашей партийной системы от олигархата.