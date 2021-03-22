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Виталий Бала директор Агентства моделирования ситуаций [email protected]
22 марта 2021, 14:30 4

В чем провинилось здание Офиса президента?

22 марта 2021, 14:30 4
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О субботних событиях. Подождал, чтобы почитать и послушать всех, кто хотел высказаться на эту тему
О субботних событиях. Подождал, чтобы почитать и послушать всех, кто хотел высказаться на эту тему
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Одни, не только оправдывают поведение части митингующих, но даже аргументируют, что только в такой способ можно протестовать против действующей власти, чтобы она услышала. Другие, не просто назвали это вандализмом, но и указали на государственные символы, которые были осквернены.

И действительно, даже складывалось впечатление, что еще только не хватало для визуальной картинки, сжечь флаг перед Офисом президента, чтобы протестантов услышали. То, что телевизионная картинка для страны-агрессора и всех наших недругов в середине страны вышла замечательной, здесь нет даже сомнений, увы.

Можно ли протестовать, не только можно, но и нужно, но точно не таким способом, как выбивая стекла в пустом здании и сомнительным граффити на стенах, с точки зрения мастерства.

Странно читать, что протест в субботу есть эффективным, поскольку даже при отсутствии президента в здании, это же символично. Интересно в чем провинилась здание и работники, которые будут все вымывать и ремонтировать?

Кто был инициатором, надеюсь скоро услышим, потому что звучат разные мнения по этому поводу. Но, так и не совсем понятно, почему справедливость хотели найти в субботу под Офисом президента, а не возле Офиса генпрокурора или суда, который принял решение? В любом случае участникам протестов за справедливость стоит дистанцироваться от политических партий, чтобы не принимать участия в их политической борьбе за власть.

P. S. В субботу был международный день счастья. Поэтому все наверняка были очень счастливыми, как с одной, так и с другой стороны...

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