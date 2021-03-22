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Віталій Бала директор Агентства моделювання ситуацій [email protected]
22 березня 2021, 14:30 14

В чому провинилася будівля Офісу президента?

22 березня 2021, 14:30 14
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Про суботні події. Почекав, щоб почитати і послухати всіх, хто хотів висловитись на цю тему
Про суботні події. Почекав, щоб почитати і послухати всіх, хто хотів висловитись на цю тему
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Одні, не тільки виправдовують поведінку частини мітингувальників, але навіть аргументують, що тільки у такий спосіб можна протестувати проти чинної влади, щоб вона почула. Інші, не просто назвали це вандалізмом, але й вказали на державні символи, які були спаплюжені.

І дійсно, навіть складалось враження, що ще тільки не вистачало для візуальної картинки, спалити прапор перед Офісом президента, щоб протестантів почули. Те, що телевізійна картинка для країни-агресора і всіх наших недрузів у середині країни вийшла чудовою, тут не має навіть сумнівів, на жаль.

Чи можна протестувати, не тільки можна, але й потрібно, але точно не у такий спосіб, як вибиваючи скло у пустій будівлі та сумнівним графіті на стінах, з точки зору майстерності.

Дивно читати, що протест у суботу є ефективним, бо навіть за відсутності президента в будівлі, це ж символічно. Цікаво у чому провинилась будівля та працівники, які будуть все вимивати і ремонтувати?

Хто був ініціатором, надіюсь скоро почуємо, бо лунають різні думки з цього приводу. Але, так і не зовсім зрозуміло, чому справедливість хотіли знайти у суботу під Офісом президента, а не біля Офісу генпрокурора чи суду, який прийняв рішення? У будь-якому випадку, учасникам протестів за справедливість варто дистанціюватись від політичних партій, щоб не брати участі у їхній політичній боротьбі за владу.

P.S. У суботу був міжнародний день щастя. То всі напевно були дуже щасливими, як з одної, так і з іншої сторони...

Офіс генпрокурора Офіс президента митинг протести Сергій Стерненко

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