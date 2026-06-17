"Орешник" как зеркало деградации российского ВПК

Россия все же остается опасным противником, способным производить ракеты, накапливать их и использовать для террора против Украины

Россия все же остается опасным противником, способным производить ракеты, накапливать их и использовать для террора против Украины

Иллюстративное фото: из открытых источников

В последние дни внимание аналитиков привлекла информация, обнародованная Dallas Analytics. Речь идет о внутренней переписке между представителями Мичуринского завода "Прогресс" и Азовского оптико-механического завода, входящих в производственную цепь российских систем высокоточного вооружения.

Если документы аутентичны, они могут свидетельствовать о значительно более глубокой проблеме российского военно-промышленного комплекса, чем просто санкционные ограничения или дефицит отдельных комплектующих.

В переписке говорится о потере технологий и оборудования, необходимых для регулирования, калибровки и испытания гироскопических узлов. Фактически речь может идти о ситуации, когда предприятие способно изготовить отдельный элемент системы наведения, но не может гарантированно проверить его характеристики и обеспечить стабильное качество готового изделия.

Для высокоточного оружия это критически важно. Ракета может выглядеть современной, ее могут представлять как "новейшую" или даже "гиперзвуковую", но если система наведения опирается на нестабильное производственное качество, устаревшие технологические решения и неполноценную калибровку, результатом становится не технологическое преимущество, а рост риска ошибок и отклонений.

Именно поэтому история с "Орешником" заслуживает внимания не как очередной повод для насмешек над российской пропагандой, а как возможный индикатор более серьезной тенденции.

Украинские и международные источники уже обращали внимание на то, что в конструкции ракеты используются решения и компоненты, которые корни еще в советских разработках. Сам по себе этот факт не приговор для системы вооружения. Многие государства используют модернизированные решения предыдущих поколений. Проблема возникает, когда теряется способность качественно воспроизводить, модернизировать и контролировать эти технологии.

В то же время было бы преждевременно утверждать, что выявленные проблемы с конкретным узлом автоматически объясняют все случаи неточного поражения целей или отклонения ракет от заданной траектории. Для такого вывода необходимы дополнительные технические доказательства и независимая верификация.

Однако даже без этого общий вывод выглядит достаточно показательным.

российский ВПК все чаще сталкивается не только с проблемой импортозамещения. Гораздо опаснее для него может оказаться потеря технологической школы. Советская оборонная промышленность опиралась не только на чертежи и производственные площадки. Ее фундаментом являлись специализированные стенды, технологические процессы, конструкторские школы, производственные компетенции и поколения инженеров, которые обеспечивали воспроизведение сложных систем.

Если такая система постепенно разрушается, то ее невозможно быстро восстановить ни административными решениями, ни дополнительными бюджетными вливаниями.

Именно в этом состоит главный вывод.

Россия остается опасным противником, способным производить ракеты, накапливать их и использовать для террора против Украины. Недооценивать эту угрозу было бы ошибкой. Но в то же время все большее число признаков свидетельствует об ином процессе – накоплении технологических ограничений, зависимости от советского наследия и постепенной деградации критически важных инженерных компетенций.

"Орешник" должен стать символом технологического могущества россии. Он все больше напоминает символ другого процесса – медленного истощения научно-технического и производственного потенциала, который россия унаследовала от СССР, но так и не смогла в полной мере воссоздать и развить в XXI веке.