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Виктор Таран политолог [email protected]
12 февраля 2021, 12:05 38

Почему рейтинги "Слуги народа" продолжают катастрофически падать

12 февраля 2021, 12:05 38
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Читаю с грустной улыбкой, что новой идеологией Слуг Народа стал - «радикальный центризм»
Читаю с грустной улыбкой, что новой идеологией Слуг Народа стал - «радикальный центризм»
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Депутаты "слуги", которые меня читают (а таких много) передайте "старшим товарищам", что такой идеологии не может существовать.

Центризм в политике – это промежуточная позиция между правыми и левыми движениями.

Другими словами, это формально нейтральная позиция между демократическими и консервативными силами.

Центризм характеризуется умеренными и компромиссными действиями, без РАДИКАЛЬНЫХ шагов.

Другими словами, вы в название идеологию включили два взаимоисключающие понятия.

Это азы, которые изучают на первом курсе политологии.

Самое страшное, что вы в это верите и пытаетесь на таких противоречиях строить социально-экономический фундамент страны

Тогда почему вы удивляетесь, что у вас ничего (!!!) не получается, а рейтинги продолжают катастрофически падать?

политика рейтинг Слуга народа депутаты идеология

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