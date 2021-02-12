Почему рейтинги "Слуги народа" продолжают катастрофически падать

Читаю с грустной улыбкой, что новой идеологией Слуг Народа стал - «радикальный центризм»

Читаю с грустной улыбкой, что новой идеологией Слуг Народа стал - «радикальный центризм»

Депутаты "слуги", которые меня читают (а таких много) передайте "старшим товарищам", что такой идеологии не может существовать.

Центризм в политике – это промежуточная позиция между правыми и левыми движениями.

Другими словами, это формально нейтральная позиция между демократическими и консервативными силами.

Центризм характеризуется умеренными и компромиссными действиями, без РАДИКАЛЬНЫХ шагов.

Другими словами, вы в название идеологию включили два взаимоисключающие понятия.

Это азы, которые изучают на первом курсе политологии.

Самое страшное, что вы в это верите и пытаетесь на таких противоречиях строить социально-экономический фундамент страны

Тогда почему вы удивляетесь, что у вас ничего (!!!) не получается, а рейтинги продолжают катастрофически падать?