Чому рейтинги "Слуги народу" продовжують катастрофічно падати

Читаю із сумною посмішкою, що новою ідеологією Слуг Народу став - «радикальний центризм»

Читаю із сумною посмішкою, що новою ідеологією Слуг Народу став - «радикальний центризм»

Депутати "слуги", які мене читають (а таких багато) передайте "старшим таваріщам", що такої ідеології не може існувати.

Центризм у політиці – це проміжна позиція між правими та лівими рухами.

Іншими словами, це формально нейтральна позиція між демократичними та консервативними силами.

Центризм характеризується помірними і компромісними діями, без ЖОДНИХ РАДИКАЛЬНИХ кроків.

Іншими словами ви у назву ідеологію включили два взаємовиключні поняття.

Це ази, які вивчають на першому курсі політології.

Найстрашніше, що ви в це вірите і намагаєтесь на таких протиріччях будувати соціально-економічний фундамент країни

Тоді чому ви дивуєтесь, що у вас нічого (!!!) не виходить, а рейтинги продовжують катастрофічно падати?