Чому рейтинги "Слуги народу" продовжують катастрофічно падати
Читаю із сумною посмішкою, що новою ідеологією Слуг Народу став - «радикальний центризм»
Читаю із сумною посмішкою, що новою ідеологією Слуг Народу став - «радикальний центризм»
Депутати "слуги", які мене читають (а таких багато) передайте "старшим таваріщам", що такої ідеології не може існувати.
Центризм у політиці – це проміжна позиція між правими та лівими рухами.
Іншими словами, це формально нейтральна позиція між демократичними та консервативними силами.
Центризм характеризується помірними і компромісними діями, без ЖОДНИХ РАДИКАЛЬНИХ кроків.
Іншими словами ви у назву ідеологію включили два взаємовиключні поняття.
Це ази, які вивчають на першому курсі політології.
Найстрашніше, що ви в це вірите і намагаєтесь на таких протиріччях будувати соціально-економічний фундамент країни
Тоді чому ви дивуєтесь, що у вас нічого (!!!) не виходить, а рейтинги продовжують катастрофічно падати?
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