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Віктор Таран політолог [email protected]
12 лютого 2021, 12:05 47

Чому рейтинги "Слуги народу" продовжують катастрофічно падати

12 лютого 2021, 12:05 47
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Читаю із сумною посмішкою, що новою ідеологією Слуг Народу став - «радикальний центризм»
Читаю із сумною посмішкою, що новою ідеологією Слуг Народу став - «радикальний центризм»
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Депутати "слуги", які мене читають (а таких багато) передайте "старшим таваріщам", що такої ідеології не може існувати.

Центризм у політиці – це проміжна позиція між правими та лівими рухами.

Іншими словами, це формально нейтральна позиція між демократичними та консервативними силами.

Центризм характеризується помірними і компромісними діями, без ЖОДНИХ РАДИКАЛЬНИХ кроків.

Іншими словами ви у назву ідеологію включили два взаємовиключні поняття.

Це ази, які вивчають на першому курсі політології.

Найстрашніше, що ви в це вірите і намагаєтесь на таких протиріччях будувати соціально-економічний фундамент країни

Тоді чому ви дивуєтесь, що у вас нічого (!!!) не виходить, а рейтинги продовжують катастрофічно падати?

політика рейтинг Слуга народа депутати ідеологія

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