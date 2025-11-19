Господин президент, пора взрослым собраться вместе и поговорить!

Фото: Офіс Президента

Приближается момент, когда нынешний политический кризис может перерасти в полномасштабный вызов стране.

Анализируя 2022-й, можно констатировать: был момент, когда в первые месяцы войны Зеленскому и его команде удалось объединить в одно целое общество-Офис-Раду-Кабмин.

Но уже через несколько месяцев после успешного контрнаступления интересы действующих игроков начали иметь разночтение. ОП снова достал плеть для депутатов, а те, кто оказался ближе к бюджетам, начали шить себе дополнительные карманы. В 24-м начали готовиться к выборам и одновременно к саммитам мира. С тех пор чередовались тактические ошибки – одна за другой – как на внешнем, так и на внутреннем треке.

Чувство тревоги прошло, а с ним пришло чувство самоуверенности и вседозволенности. На этом фоне "политические животные" нагуливают аппетиты и делят зоны влияния вместо того, чтобы делить с обществом, как обещали, пот, кровь и слезы.

Хапатели на третьем году войны неожиданно стали новой элитой, а новые олигархи, выращенные на оборонке, энергетике, таможне и здравоохранении – владельцами коттеджей от "Династии". Нас еще поразит после всех опубликованных пленок количество "пиджаков", которые сегодня носят чужие активы, переписанные под давлением силовиков. Нас уверен, удивит, чего еще "не знал Зеленский".

И если правда, что многие вещи президент воспринимает интуитивно, то это именно тот момент, когда нужно заниматься не косметикой, а двинуть свои стены и идти к людям.

Возможно, это сейчас единственный шанс, который сработает, чтобы страна не впала одновременно в хаос и апатию.

Господин президент, стоит поговорить со взрослыми!

Последние несколько дней с командировками и подписаниями соглашений напоминают больше побег от трудных решений, чем желание воспринять этот (в том числе и личный) вызов.

Но говорить нужно! Как прежде, "услышать каждого" (хотя, возможно, здесь и неудачный пример, но технологически правильный). Что это будет за формат разговора – не столь важно.

Возможно, следует рассматривать формат национального круглого стола. Какой не будет.

Нет, не "согласительный совет", не "правительство национального единства" (это могло быть еще актуальным полтора года назад, но не сейчас), а реально собрание старейшин – тех, кто хоть что-то соображает и кому еще можно доверять.

Кто там должен быть?

1. Бывшие президенты.

Не потому, что они святы. А потому, что хоть кто-то должен напомнить нынешней "элите", что государство – это не телеграм-канал и не "коммуникационная стратегия".

2. Нравственные авторитеты.

Пока они не умерли как класс. Хотя бы несколько человек, которых не купишь ни должностями, ни орденами за заслуги перед телевизором.

3. Бывшие премьеры и министры (кроме тех, кто работал при Януковиче).

Здесь нужны люди, которые знают, что такое реальная экономика, а не только победные цифры в отчетах.

4. Большой бизнес, реально вкладывающийся в победу и эффективные руководители госпредприятий за все годы независимости. Не редакторы собственного имиджа, а те, кто действительно тянет на себя часть обороны и экономики.

5. Носители институциональной памяти.

Политики, понимающие, как работают институты, и что государство нельзя строить исключительно на креативных роликах.

6. И – конечно – военные. Те, на ком удерживался фронт с 2014-го.

Без них этот стол будет неполным и будет выглядеть как очередная политическая дискуссия для внутреннего пользования. От Муженко до Залужного, от Сырского до Белецкого…

* * *

Такой круглый стол мог бы стать временным "центром здравого смысла" в стране. Мероприятием, на котором способны будут выработать манифест национального единства (без одноименного правительства).

Такая площадка могла бы заставить власть вслушаться (если в эти дни по-настоящему созрело такое желание), а общество получило бы сигнал о действительно обновленном общественном договоре, который будет работать до завершения острой фазы войны.

В этом договоре должно быть самое главное – инструменты нашей способности выстоять. От справедливых ротаций на фронте до наведения порядка с мобилизацией, от контроля за государственными финансами до быстрых и действенных выявлений тех, кто хочет нажиться на войне. И поверьте, после такой программы всем найдется работа – и гражданскому сектору, и государственному, и бизнесу, правоохранителям. Последним тогда не будет времени "доить" предпринимателей и воевать друг с другом...

Но для начала президент должен встретиться хотя бы с лидерами фракций. Потому что сейчас перезапуск всех процессов, как бы ни парадоксально, следует ожидать от парламента. Там все еще есть, с кем разговаривать.

Пора говорить. Пора говорить по-взрослому.