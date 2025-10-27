09:38  27 октября
Везла ножи в Польшу: на Волыни пенсионерку оштрафовали на 17 тыс. грн
10:48  27 октября
Гибель троих детей и женщины из-за отравления угарным газом на Кировоградщине: комментарий полиции
07:58  27 октября
В Карпатах на Говерле спасатели помогли жительнице Киева с ребенком
UA | RU
UA | RU
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
27 октября 2025, 07:31

Российская риторика страха: от масштабных заявлений к массовым инфооперациям

27 октября 2025, 07:31
Читайте також українською мовою
На фоне так называемых испытаний российского «Буревестника» Netflix вышел с фильмом «Дом с динамитом». Кто-то запускает межконтинентальную ядерную ракету и США не только не могут определить, кто это сделал, но и показывают неспособность противостоять угрозе
На фоне так называемых испытаний российского «Буревестника» Netflix вышел с фильмом «Дом с динамитом». Кто-то запускает межконтинентальную ядерную ракету и США не только не могут определить, кто это сделал, но и показывают неспособность противостоять угрозе
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Если бы впасть в конспирологию, то может показаться, что эти два события как бы подтасованы друг к другу. Россия вторую неделю бряцает ядерным оружием, ставки в очередной раз растут, а тут еще и вполне "ипсошный" фильм, способный спровоцировать заказ построения бункеров по всем штатам.

Несвоевременно, словом.

Но есть одно "но". Российский "Буревестник" и выступление путина о полете ракеты на 14 тыс. километров (интересно, куда она летала на такое расстояние и где упала, потому что данных нет) очень похожи на постановочную композицию. Ведь даже если абсолютно дорогостоящий проект и существует, то он выглядит больше как угроза, а не как реальность. Ибо такая ракета в одиночном экземпляре вряд ли с военной точки зрения (пусть меня поправят эксперты) имеет некую ценность. Здесь больше об очередном "величии", потому что Кремлю нечем крыть карту "Томагавков".

Все это в целом говорит об одном: российская пропагандистская машина сейчас гораздо сильнее военной. Так называемая "вторая армия мира" погрязла в Украине, прорывов кот наплакал, а у "глубинного народа" в голове полная каша – как можно дойти до Берлина, если еще до Киева до сих пор не дошли?

Вот почему россиянам скармливают "Орешники", "Посейдоны", "Буревестники" и кокошники. Ибо запланированный большой парад на Крещатике переносится уже четвертый год. И конца-края нет. А тут еще санкции, заморозка и использование счетов, вооружение Европы.

Что делать? А то, что в геббельсовских методичках – системно и пафосно врать. Путин так раскрутил маховик войны, что остановить его сейчас он не может. Тем более под давлением США. Ибо тогда элиты начнут видеть, что царь в очередной раз промахнулся.

Поэтому они будут воевать еще долго. Особенно – в информационном поле. На следующий год на эти инфоспецоперации в Федеральном бюджете увеличили статьи расходов. А это значит, что будут бить по психике.

Поэтому мы включаем критическое мышление. И рекомендуем это делать нашим европейским друзьям, которые все еще вздрагивают от каждого путинского слова.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Россия США кино пропаганда ядерное оружие
 
Подписывайтесь на RegioNews
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
В Черкасской области авто сбило 70-летнего велосипедиста – мужчина погиб на месте
27 октября 2025, 12:35
Нардеп Елена Шуляк: Государство запускает комплексную программу зимней поддержки украинцев
27 октября 2025, 12:21
На Тернопольщине пятилетняя девочка сломала руку в детсаду: полиция проверяет обстоятельства
27 октября 2025, 12:14
В Киеве будут судить женщину, которая во время ссоры выбросила из окна пятого этажа собаку знакомой
27 октября 2025, 11:59
Смертельное ДТП в Киевской области: пьяный водитель выехал на "встречу" и влетел в другое авто
27 октября 2025, 11:55
На Киевщине правоохранитель требовал от предпринимателя $25 тысяч за "крышивание" нелегального бизнеса
27 октября 2025, 11:48
Корректировали российские удары по Днепропетровщине и Запорожью: СБУ задержала агентов ФСБ
27 октября 2025, 11:30
Россияне атаковали дроном мужчину в Херсоне
27 октября 2025, 11:19
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
27 октября 2025, 11:14
В Полтавской области водитель Mitsubishi сбил женщину с 5-летним ребенком
27 октября 2025, 10:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »