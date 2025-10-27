На фоні так званих випробувань російського «Бурєвєсника» Netflix вийшов з фільмом «Будинок з динамітом». Хтось запускає міжконтинентальну ядерну ракету і США не тільки не можуть визначити, хто це зробив, але й показують нездатність протистояти загрозі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Якщо б упасти в конспірологію, то може здаватися, що ці дві події ніби підтасовані один до одної. Росія другий тиждень бряцає ядерною зброєю, ставки вчергове ростуть, а тут ще й цілком "іпсошний" фільм, який здатен спровокувати замовлення побудови бункерів по усіх штатах.

Невчасно, словом.

Але є одне "але". Російський "Бурєвєснік" і виступ путіна про політ ракети на 14 тис.кілометрів (цікаво, куди вона літала на таку відстань і де впала, бо даних нема) дуже теж схожі на постановочну композицію. Бо навіть якщо абсолютно дороговезний проект і існує, то виглядає він більше як погроза, а не як реальність. Бо така ракета в одиночному екземплярі навряд чи з військовоі точки зору (хай мене поправлять експерти) має якусь цінність. Тут більше про чергове "вєлічіє", бо Кремлю нічим крити карту "Томагавків".

Все це загалом говорить про одне: російська пропагандистська машина зараз набагато сильніша, ніж військова. Так звана "друга армія світу" погрязла в Україні, проривів кіт наплакав, а у "глибинного народа" в голові повна каша – як можна дійти до Берліна, якщо ще до Києва досі не дійшли?

Ось чому росіянам згодовують "Орєшнікі", "Посейдони", "Бурєвєснікі" і кокошники. Бо запланований великий парад на Хрещатику переноситься вже четвертий рік. І кінця-краю нема. А тут ще санкції, заморозка і використання рахунків, озброєння Європи.

Що робити? А те, що в геббельсівських методичках – системно і пафосно брехати. Путін так розкрутив маховик війни, що зупинити його зараз він не може. Тим більше, під тиском США. Бо тоді еліти почнуть бачити, що цар вчергове промахнувся.

Тому воюватимуть вони ще довго. Особливо – в інформаційному полі. На наступний рік на ці інфоспецоперації у Федеральному бюджеті збільшили статті витрат. А це значить, що будуть бити по психіці.

Тому вмикаємо критичне мислення. І рекомендуємо це робити нашим європейським друзям, які досі здригаються від кожного путінського слова.