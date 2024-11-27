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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
27 ноября 2024, 09:09

Удар "Орешником" по Днепру – это "наживка" для Трампа

27 ноября 2024, 09:09
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Удар «Орешником» по Днепру подразумевает еще и скрытый подтекст – это прямая «наживка» от Путина.
Удар «Орешником» по Днепру подразумевает еще и скрытый подтекст – это прямая «наживка» от Путина.
фото: российские СМИ
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В первый срок правления Трампа, США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД, англ. Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF). Это произошло из-за нарушения Россией в течение длительного времени условий Договора, в частности, разработки и развертывания ракетной системы 9М729 (SSC-8).

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан во время советско-американского саммита в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Подписантами были Михаил Горбачев и Рональд Рейган.

Учитывая постоянный косплей событий Путиным прошлого, логика подсказывает, что Кремль пытается "хоть тушкой, хоть чучелом" провернуть с американцами то же, что подписывали Горбачев и Рейган.

Зачем это Путину?

Здесь все очевидно. Окончательный выход из международной изоляции, признание России равной США, начало открытых политических контактов.

Все это – для дальнейшей цели – вытащить США и Трампа в "захватывающий движ" вокруг величия России, в процессе которого можно продолжать навязывать американскому истеблишменту лапшу об "историческом праве", которое должно предшествовать международному.

Если Трамп "клюнет" на эту наживку, нас ждут не очень легкие времена. По крайней мере, первый год правления Трампа. Потому что каждый новоизбранный президент США пытался выстроить с Россией (Путиным) какие-то конструктивные отношения. Но каждый раз этот эксперимент проваливался, потому что Россия никогда не придерживалась своего слова, а только переходила к угрозам.

Буду рад, если на этот раз Трамп, учитывая свой предыдущий опыт, долго не будет экспериментировать. Потому что время для нас слишком ценное. А поддержка США – слишком нужна.

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